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9 апреля • обновлено в 12:12
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ВСУ трогательно обратились к украинцам: оставайтесь дома, мы прикроем!

1.1т
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Воины Вооруженных сил Украины записали трогательное видеообращение к украинцам из зоны Операции Объединенных сил.

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На нем они призвали сограждан соблюдать карантин ради спасения жизней близких в период пандемии коронавируса. Со своей стороны защитники пообещали беречь покой мирных граждан, воюя против оккупантов. Ролик был опубликован на странице Минобороны в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Оставайтесь дома! Мы прикроем!" – сказали Герои, показывая украинцам свои фронтовые будни и сложные условия, в которых приходится постоянно находиться.

Воины ВСУ обратились к украинцам из-за коронавируса

Воины ВСУ обратились к украинцам из-за коронавируса

Скриншот видео

Воины ВСУ обратились к украинцам из-за коронавируса

Воины ВСУ обратились к украинцам из-за коронавируса

Скриншот видео

Воины ВСУ обратились к украинцам из-за коронавируса

Воины ВСУ обратились к украинцам из-за коронавируса

Скриншот видео

Проникновенное обращение воинов собрало под собой 650 лайков и множество комментариев, в которых люди благодарят защитников за мирное небо.

"Спасибо, дорогие наши! А вы останьтесь живыми, пожалуйста!!!", "Низкий поклон", "Наши солнышки. Спасибо вам", "Низкий поклон вам. Мирного и ясного неба над головой", "Благодарю вас, ребята, за спокойные дни и ночи. Пусть Бог оберегает вас! Возвращайтесь домой живыми и здоровыми. Вас там ждут", "Спасибо вам всем!" – пишут украинцы.

"Оставайтесь дома! Мы прикроем!" ВСУ трогательно обратились к украинцам

"Оставайтесь дома! Мы прикроем!" ВСУ трогательно обратились к украинцам

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Вооруженных силах Украины зарегистрировано уже пять случаев заболевания коронавирусом, один из них летальный.

  • Умерла 43-летняя Ирина Гончарова, которая работала в воинской части пгт. Делятин Ивано-Франковской области. У женщины осталось двое детей и престарелая мать, которой нужен уход.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Министерство обороны Украины
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Классно они вас защищают, возле санитарного вертолёта на берегу моря ...
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
"трогательно обратились" это смешно обратилось, от кого эти нищесброды и кого могут защитить? Вроде африканских племенах таких планов нет .
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Обоз напиши сколько эти герои мирных жителей убили.
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