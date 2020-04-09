"Оставайтесь дома! Мы прикроем!" ВСУ трогательно обратились к украинцам

Воины Вооруженных сил Украины записали трогательное видеообращение к украинцам из зоны Операции Объединенных сил.

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На нем они призвали сограждан соблюдать карантин ради спасения жизней близких в период пандемии коронавируса. Со своей стороны защитники пообещали беречь покой мирных граждан, воюя против оккупантов. Ролик был опубликован на странице Минобороны в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Оставайтесь дома! Мы прикроем!" – сказали Герои, показывая украинцам свои фронтовые будни и сложные условия, в которых приходится постоянно находиться.

Воины ВСУ обратились к украинцам из-за коронавируса Скриншот видео

Воины ВСУ обратились к украинцам из-за коронавируса Скриншот видео

Воины ВСУ обратились к украинцам из-за коронавируса Скриншот видео

Проникновенное обращение воинов собрало под собой 650 лайков и множество комментариев, в которых люди благодарят защитников за мирное небо.

"Спасибо, дорогие наши! А вы останьтесь живыми, пожалуйста!!!", "Низкий поклон", "Наши солнышки. Спасибо вам", "Низкий поклон вам. Мирного и ясного неба над головой", "Благодарю вас, ребята, за спокойные дни и ночи. Пусть Бог оберегает вас! Возвращайтесь домой живыми и здоровыми. Вас там ждут", "Спасибо вам всем!" – пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Вооруженных силах Украины зарегистрировано уже пять случаев заболевания коронавирусом, один из них летальный.

Умерла 43-летняя Ирина Гончарова, которая работала в воинской части пгт. Делятин Ивано-Франковской области. У женщины осталось двое детей и престарелая мать, которой нужен уход.

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