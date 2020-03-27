ВСУ провели танковые стрельбы под носом у террористов: появились зрелищные фото

В Донецкой области началось практическое обучение подразделений танкового резерва командующего Объединенных сил.

Зрелищные фото стрельб украинских защитников появились на странице штаба ООС в Facebook. На кадрах запечатлели выполнение танкистами фланговой стрельбы штатным артиллерийским выстрелом с ходу на одном из полигонов Донбасса.

По итогам занятий все экипажи продемонстрировали высокий уровень обучаемости и готовность к применению подразделения по назначению.

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на одном из полигонов в зоне Операци Объединенных сил под Мариуполем защитники Украины провели масштабные ротные тактические учения с боевой стрельбой. Действия пехоты поддерживала артиллерия и армейская авиация.

Также на Донбассе прошли тактико-специальные учения подразделений оперативного обеспечения, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медицинской службы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram