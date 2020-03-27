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27 марта • обновлено в 12:23
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ВСУ провели танковые стрельбы под носом у террористов: появились зрелищные фото

1.2т
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В Донецкой области началось практическое обучение подразделений танкового резерва командующего Объединенных сил.

Зрелищные фото стрельб украинских защитников появились на странице штаба ООС в Facebook. На кадрах запечатлели выполнение танкистами фланговой стрельбы штатным артиллерийским выстрелом с ходу на одном из полигонов Донбасса.

По итогам занятий все экипажи продемонстрировали высокий уровень обучаемости и готовность к применению подразделения по назначению.

Учения танкистов ВСУ на Донбассе

Учения танкистов ВСУ на Донбассе

Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе

Учения танкистов ВСУ на Донбассе

Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе

Учения танкистов ВСУ на Донбассе

Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе

Учения танкистов ВСУ на Донбассе

Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе

Учения танкистов ВСУ на Донбассе

Facebook штаба ООС

Учения танкистов ВСУ на Донбассе

Учения танкистов ВСУ на Донбассе

Facebook штаба ООС

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, а по ополченцам слабо, в коленках слабоваты...)))
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Вся Украина, уже тридцать лет, -идиотики.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Детский сад, идиотиков.
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