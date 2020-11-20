ВСУ провели противотанковые учения под руководством женщины-командира. Фото и видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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Артиллеристы тренировались уничтожать вражеские танки

На одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области была проведена проверка артиллерийских противотанковых подразделений, один из которых возглавляет военнослужащий-женщина.

Как сообщается на странице Командования объединенных сил ВСУ в Facebook, воины-противотанкисты демонстрировали практические навыки развертывания расчетов к выполнению стрельбы, которые они совершенствуют во время ежедневных тренировок и учений (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В частности, во время проверки, подразделение осуществляло выход на рубеж открытия огня, обустройство позиций, проведение артиллерийской разведки, наведения орудий по целеуказаниям корректировщика, а также действия по вводным по переходу на различные режимы ведения огня", – сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, правильные и своевременные команды младшего лейтенанта Карины Н. позволяли подчиненным действовать уверенно, а это в условиях дефицита времени всегда решает успех операции.

Наев добавил, что благодаря внедрению гендерного равенства в секторе безопасности и обороны, изменилось отношение к занятию командных должностей женщинами.

Артиллерийское противотанковое подразделение возглавляет военнослужащий женщина
Команды младшего лейтенанта Карины Н. позволяли подчиненным действовать уверенно
Воины-противотанкисты демонстрировали практические навыки
Подразделение осуществляло выход на рубеж открытия огня
Подразделение осуществляло обустройства позиций
Подразделение осуществляло артиллерийскую разведку
Подразделение осуществляло наведение орудий по целеуказаниям корректировщика

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского начала боевую подготовку совместно с инструкторами государств НАТО.

УкраинаВооруженные силы УкраиныСергей Наев