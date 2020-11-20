ВСУ провели противотанковые учения под руководством женщины-командира. Фото и видео

На одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области была проведена проверка артиллерийских противотанковых подразделений, один из которых возглавляет военнослужащий-женщина.

Как сообщается на странице Командования объединенных сил ВСУ в Facebook, воины-противотанкисты демонстрировали практические навыки развертывания расчетов к выполнению стрельбы, которые они совершенствуют во время ежедневных тренировок и учений (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В частности, во время проверки, подразделение осуществляло выход на рубеж открытия огня, обустройство позиций, проведение артиллерийской разведки, наведения орудий по целеуказаниям корректировщика, а также действия по вводным по переходу на различные режимы ведения огня", – сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, правильные и своевременные команды младшего лейтенанта Карины Н. позволяли подчиненным действовать уверенно, а это в условиях дефицита времени всегда решает успех операции.

Наев добавил, что благодаря внедрению гендерного равенства в секторе безопасности и обороны, изменилось отношение к занятию командных должностей женщинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского начала боевую подготовку совместно с инструкторами государств НАТО.