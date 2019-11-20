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20 ноября • обновлено в 11:50
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ВСУ проехались на танках по линии фронта на Донбассе: зрелищные фото

1.8т
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В районе отвода тяжелого вооружения на Донбассе состоялись учения общевойскового резерва отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Детали учений можно увидеть на сайте Министерства обороны Украины. В информации уточняется, что по легенде учений, противник якобы продолжает вооруженный конфликт на Донбассе вдоль линии фронта (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"В одном из населенных пунктов он сосредоточивает основные силы и находится в готовности начала атаки. Впоследствии противник пытается прорвать оборону первого эшелона наших войск проходом через минные заграждения силами танкового батальона. Далее он продолжает наступление и закрепляется на выгодном рубеже", - говорится в сообщении Минобороны.

Масштабные учения на Донбассе

Масштабные учения на Донбассе

mil.gov.ua

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Вместе с тем, согласно информации, по сигналу тревоги в район сосредоточения отправляются резервы бригады. Подразделения проводят подготовку техники к применению, выходят на огневой рубеж и наносят максимальное огневое поражение противнику, который наступает. Уже после окончания контратаки происходит восстановление войск для обороны переднего края.

По словам заместителя командира отдельной механизированной бригады, в настоящее время общевойсковые резервы соединения состоят из танковых и противотанковых артиллерийских подразделений.

"Во время занятия отработаны выход танковых подразделений на огневой рубеж и стрельба с закрытых огневых позиций, а также преодоление минно-взрывных заграждений. В частности, инженерно-саперные подразделения бригады отрабатывали действия на минных полях во время наступления", - отметил офицер.

Сначала бригадные саперы отработали разминирование противотанкового участка местности, чтобы пройти его на бронетехнике. Далее были отработаны действия с зарядом разминирования ЗРП "Тропа". Этот способ используют, когда во время наступления надо создать для личного состава проход через минно-взрывные заграждения.

После преодоления минных заграждений одно из танковых подразделений вышло на огневой рубеж, нанесло поражение противнику и отошло в безопасный район на доукомплектование. В то же время другая танковая рота обошла противника, который этого не ожидал, с флангов и обстреляла его, нанеся серьезные потери.

"Во время учений прежде всего отработаны мобильность, быстрота действий и взаимодействие подразделений. Тренировке резервов в соединении уделяется много внимания, поэтому подобные мероприятия проводятся, как минимум, раз в месяц как днем, так и ночью", - резюмировали в ведомстве.

Масштабные учения на Донбассе

Масштабные учения на Донбассе

mil.gov.ua

Масштабные учения на Донбассе

Масштабные учения на Донбассе

mil.gov.ua

Масштабные учения на Донбассе

Масштабные учения на Донбассе

mil.gov.ua

Масштабные учения на Донбассе

Масштабные учения на Донбассе

mil.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 16 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области проходили военные учения Rapid Trident-2019.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Теги
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Масштабные учения с двумя танками? Сильно)
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Что эти выродки хотели показать тремя танками.
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Хо Хол
Хо Хол
А чего советские танки не люстрировали? :D
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