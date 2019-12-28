ВСУ проехались на танках перед оккупантами. Зрелищные фото

В районе отвода сил и средств в Луганской области украинские военнослужащие провели тактические учения.

Как сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook, воины-танкисты проверяли свою готовность к выполнению задач. Учения проходили в два дня. Сначала танковые подразделения отрабатывали тактику, а только потом практические действия.

"Готовность определялась в три этапа, в частности на первом этапе отрабатывались планирующие документы организации боя, на втором – практические действия танковых подразделений во время выхода в определенные районы с целью преодоления вероятного противника с поддержкой противотанковых средств, а уже на заключительном этапе была стрельба на меткость, как на месте, так и в движении", – рассказал руководитель учений Евгений Межевикин.

ВСУ устроили обучение на Луганщине Операция объединенных сил в Facebook

Военнослужащие выполняли задания уже на модернизированных "броневиках", оборудованных тепловизорами, GPS-навигаторами и более мощными двигателями.

"Для некоторых бойцов это было одним из первых серьезных испытаний, однако все военные с поставленными задачами справились на высоком уровне. В будущем, полученные танкистами знания пригодятся при выполнении задач по назначению", – сказано в сообщении ООС.

ВСУ устроили учения в Луганской области Операция объединенных сил в Facebook

ВСУ устроили учения в Луганской области Операция объединенных сил в Facebook

ВСУ устроили учения в Луганской области Операция объединенных сил в Facebook

ВСУ устроили учения в Луганской области Операция объединенных сил в Facebook

ВСУ устроили учения в Луганской области Операция объединенных сил в Facebook

ВСУ устроили учения в Луганской области Операция объединенных сил в Facebook

Как писал OBOZREVATEL, в районе отвода тяжелого вооружения на Донбассе прошли учения общевойскового резерва отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

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