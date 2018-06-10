ВСУ приструнили террористов на Донбассе: "Л/ДНР" понесли потери

За прошедшие сутки, 9 июня, боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня - двое украинских военных получили ранения.

По информации штаба ООС, двое оккупантов уничтожено и пятеро ранены.

"В течение ночи 10 июня, враг 5 раз нарушал режим тишины, тяжелое вооружение не применялось", - отметили в пресс-центре.

Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением гранатометов и стрелкового оружия, ситуация оставалась контролируемой.

Тероористы активизировались на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на Донецком - в районах Пески и Опытное, и Новоселовки второй на Мариупольском направлении.

ООС: Карта – 09 июня

"Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации врага ", - говорится в отчете.

Также стало известно, что так называемая третья сила на оккупированном Донбассе продвинулась еще на 1 км и закрепилась на новых позициях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал об успехе Объединенных сил на Донбассе.