ВСУ припугнули террористов на Донбассе мощью танков: появились зрелищные фото

В районе отвода тяжелого вооружения Операции Объединенных сил прошли масштабные учения танкового подразделения одной из механизированных бригад ВСУ.

Как сообщает "АрмияInform", задачей воинов было отразить вражеское наступление и вернуть позиции. К маневрам привлекли около двух десятков тяжелой военной техники.

По "легенде" учений, противник вклинился в оборону наших войск и был остановлен огнем штатных средств подразделений первой линии, а также "старшего начальника".

Учения танкистов на Донбассе Пресс-служба ОТУ "Схід"

Учения танкистов на Донбассе Пресс-служба ОТУ "Схід"

Учения танкистов на Донбассе Пресс-служба ОТУ "Схід"

После сигнала в исходный район выдвинулось танковое подразделение одной из механизированных бригад, усиленное разведывательным взводом. Для возвращения позиций воинам пришлось попасть в засаду, отразить нападение противника, эвакуировать раненых и поврежденную БМП-2.

"Получили приказ уничтожить противника. Был отправлен дозор. Были обнаружены с правой стороны, с фланга, два противотанковых взвода. Нанесли огневое поражение по указанным целях, и дали целеуказания танкистам", – рассказал о ходе учений командир взвода лейтенант Василий.

Далее по приказу командира, развернувшись в боевой порядок, подразделение вышло на огневой рубеж и огнем из танков сначала остановил "противника", а затем нанес ему огневое поражение.

Учения танкистов на Донбассе Пресс-служба ОТУ "Схід"

Учения танкистов на Донбассе Пресс-служба ОТУ "Схід"

Учения танкистов на Донбассе Пресс-служба ОТУ "Схід"

Во время боя экипажи активно применяли различные способы передвижения: "каскад", "восьмерка", "карусель" и другие. Эти приемы танкистам приходилось неоднократно применять во время реальных боевых действий в 2014-2015 годах, поэтому командиры включили их в программу боевой подготовки. После контратаки противника танковое подразделение восстановило положение по переднему краю.

Отметим, что во время планового занятия защитниками были отработаны выдвижение танкового подразделения на огневой рубеж, развертывание в ротные и взводные колонны, а также элементы марша на расстояние около 20 километров.

Учения танкистов на Донбассе Пресс-служба ОТУ "Схід"

Учения танкистов на Донбассе Пресс-служба ОТУ "Схід"

Учения танкистов на Донбассе Пресс-служба ОТУ "Схід"

Учения танкистов на Донбассе Пресс-служба ОТУ "Схід"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились зрелищные фото ротных тактических учений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. На горном полигоне десантно-штурмовые подразделения при поддержке авиации Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск отработали блокирование и уничтожение объектов условного противника, а также высадку с вертолетов.