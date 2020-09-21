ВСУ предупредили о псевдоволонтере, который собирает информацию о передвижении войск

Украинских защитников предостерегли от доверительного общения в сети с незнакомыми людьми, которые представляются волонтерами. Ведь в последнее время участились случаи, когда такие лица пытаются выведывать информацию о передвижениях войск.

О личном опыте общения с таким псевдоволонтером Денисом Гаврилюком рассказал в Facebook военнослужащий под ником Рома Батькович. По его словам, мужчина настойчиво спрашивал у него, когда его подразделение будет менять определенную бригаду и личные данные – номер мобильного телефона.

Псевдоволонтер выведывал данные о ротации бригад ВСУ на Донбассе. Facebook Ромы Батьковича

Мужчина пытался отвлечь внимание воина обещаниями помощи на фронте. Facebook Ромы Батьковича

"Волонтер" настойчиво выспрашивал номер телефона бойца. Facebook Ромы Батьковича

Мужчина обещал обеспечить военных амуницией, фруктами и другими продуктами питания. Впоследствии выяснилось, что сообщение одинакового содержания он рассылал многим защитникам. Показательным является и тот факт, что страница "волонтера" была только что созданной, а для аватарки якобы было использовано фото из интернета.

Новосозданная страница мужчины, который представлялся волонтером. Facebook Ромы Батьковича

Пользователь зарегистрировался в Facebook за несколько часов до начала общения с воинами. Facebook Ромы Батьковича

Номер телефона псевдоволонтера оказался вымышленным. Facebook Ромы Батьковича

Выяснилось, что Денис Гаврилюк писал не одному воину. Facebook Ромы Батьковича

"Посвящается побратимам-военнослужащим, лакомым до волонтерских подгончиков и готовым делиться "эксклюзивом". При всем уважении к волонтерам, большинство из которых знает, о чем нельзя спрашивать по телефону и интернету. Друзья! Напоминаю, что раскрытие информации о перемещении, привязка по фото, сказанная в телефонном разговоре "конфиденциальная информация" (помни: враг слушает!) может вылиться в трагические последствия", – обратился военный, с которым пытался установить контакт мошенник, к друзьям.

"Стоит ли твоя жизнь и жизнь твоих побратимов какой-то вероятной выгоды в виде подгончиков – зависит от тебя! Сохраняйте спокойствие и не ведитесь на российскую лажу! Будьте медиаграмотными, следите, что публикуете и что пишете и кому", – подчеркнул воин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсети Facebook был обнаружен подозрительный опрос, в котором защитники Украины доверчиво раскрывали информацию о месте прохождения службы, своих семьях и позициях, которые они занимали на Донбассе.