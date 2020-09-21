ВСУ предупредили о псевдоволонтере, который собирает информацию о передвижении войск

Украинских защитников предостерегли от доверительного общения в сети с незнакомыми людьми, которые представляются волонтерами. Ведь в последнее время участились случаи, когда такие лица пытаются выведывать информацию о передвижениях войск.

О личном опыте общения с таким псевдоволонтером Денисом Гаврилюком рассказал в Facebook военнослужащий под ником Рома Батькович. По его словам, мужчина настойчиво спрашивал у него, когда его подразделение будет менять определенную бригаду и личные данные – номер мобильного телефона.

Мужчина обещал обеспечить военных амуницией, фруктами и другими продуктами питания. Впоследствии выяснилось, что сообщение одинакового содержания он рассылал многим защитникам. Показательным является и тот факт, что страница "волонтера" была только что созданной, а для аватарки якобы было использовано фото из интернета.

"Посвящается побратимам-военнослужащим, лакомым до волонтерских подгончиков и готовым делиться "эксклюзивом". При всем уважении к волонтерам, большинство из которых знает, о чем нельзя спрашивать по телефону и интернету. Друзья! Напоминаю, что раскрытие информации о перемещении, привязка по фото, сказанная в телефонном разговоре "конфиденциальная информация" (помни: враг слушает!) может вылиться в трагические последствия", – обратился военный, с которым пытался установить контакт мошенник, к друзьям.

"Стоит ли твоя жизнь и жизнь твоих побратимов какой-то вероятной выгоды в виде подгончиков – зависит от тебя! Сохраняйте спокойствие и не ведитесь на российскую лажу! Будьте медиаграмотными, следите, что публикуете и что пишете и кому", – подчеркнул воин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсети Facebook был обнаружен подозрительный опрос, в котором защитники Украины доверчиво раскрывали информацию о месте прохождения службы, своих семьях и позициях, которые они занимали на Донбассе.