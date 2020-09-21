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ВСУ предупредили о псевдоволонтере, который собирает информацию о передвижении войск

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
5,3 т.

  • Некто Денис Гаврилюк пытается устанавливать контакт с защитниками Украины

  • Его интересует информация о ротации бригад и личные данные воинов

  • Страница мошенника в сети почти неактивная

ВСУ предостерегли от раскрытия секретных данных псевдоволонтерам. Источник: 112.ua

Украинских защитников предостерегли от доверительного общения в сети с незнакомыми людьми, которые представляются волонтерами. Ведь в последнее время участились случаи, когда такие лица пытаются выведывать информацию о передвижениях войск.

О личном опыте общения с таким псевдоволонтером Денисом Гаврилюком рассказал в Facebook военнослужащий под ником Рома Батькович. По его словам, мужчина настойчиво спрашивал у него, когда его подразделение будет менять определенную бригаду и личные данные – номер мобильного телефона.

Псевдоволонтер выведывал данные о ротации бригад ВСУ на Донбассе.
Мужчина пытался отвлечь внимание воина обещаниями помощи на фронте.
"Волонтер" настойчиво выспрашивал номер телефона бойца.

Мужчина обещал обеспечить военных амуницией, фруктами и другими продуктами питания. Впоследствии выяснилось, что сообщение одинакового содержания он рассылал многим защитникам. Показательным является и тот факт, что страница "волонтера" была только что созданной, а для аватарки якобы было использовано фото из интернета.

Новосозданная страница мужчины, который представлялся волонтером.
Пользователь зарегистрировался в Facebook за несколько часов до начала общения с воинами.
Номер телефона псевдоволонтера оказался вымышленным.
Выяснилось, что Денис Гаврилюк писал не одному воину.

"Посвящается побратимам-военнослужащим, лакомым до волонтерских подгончиков и готовым делиться "эксклюзивом". При всем уважении к волонтерам, большинство из которых знает, о чем нельзя спрашивать по телефону и интернету. Друзья! Напоминаю, что раскрытие информации о перемещении, привязка по фото, сказанная в телефонном разговоре "конфиденциальная информация" (помни: враг слушает!) может вылиться в трагические последствия", – обратился военный, с которым пытался установить контакт мошенник, к друзьям.

"Стоит ли твоя жизнь и жизнь твоих побратимов какой-то вероятной выгоды в виде подгончиков – зависит от тебя! Сохраняйте спокойствие и не ведитесь на российскую лажу! Будьте медиаграмотными, следите, что публикуете и что пишете и кому", – подчеркнул воин.

воин ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсети Facebook был обнаружен подозрительный опрос, в котором защитники Украины доверчиво раскрывали информацию о месте прохождения службы, своих семьях и позициях, которые они занимали на Донбассе.

УкраинаВооруженные силы Украины
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