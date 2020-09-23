ВСУ поразили мощью ракет на учениях с НАТО. Видео

Войска противовоздушной обороны ВСУ продемонстрировали готовность к отражению атаки врага с воздуха во время международных учений "Объединенные усилия – 2020" с участием партнеров из НАТО.

Как написала "Армия Inform", зенитные ракетные дивизионы, которые прибыли на государственный испытательный полигон "Ягорлык" из разных уголков Украины, заняли свои позиции, отработали вопросы взаимодействия и провели имитационные пуски по реальным целям. Роль воздушного противника играли две пары самолетов штурмовой авиации Су-25 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, во время активной фазы учений будет разыгрываться сценарий массированного воздушного нападения врага, задачи по отражению которого возложены на сводный зенитный ракетный полк. Боевые расчеты комплексов С-300 и "Бук-М1" должны будут уничтожить огромное количество воздушных целей, которые будут двигаться с разной скоростью, на разных высотах и расстоянии. Их роль традиционно выполнят БПЛА ВР-3 "Рейс", которые по своим характеристикам являются достаточно неудобной малозаметной целью, более похожей на ракету.

Защитники в рамках "Объединенных усилий – 2020" будут отрабатывать отражение массированной атаки с воздуха. "Армия Inform"

Воины ВСУ на отлично отработали имитационные пуски по вражеским целям. "Армия Inform"

"Сейчас закончился заключительный этап подготовки. Во время тренировок группировка зенитных ракетных войск захватила и условно уничтожила все цели. Личный состав отработал имитационные пуски на отлично, действовал уверенно и профессионально", – отметил командующий воздушного командования "Восток" генерал-майор Олег Струцинский.

Также он отметил, что вскоре боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук-М1" будут выполнять реальные боевые стрельбы по реальным воздушным целям.

Учения на полигоне "Ягорлык". "Армия Inform"

ВСУ тренировались уничтожать воздушные цели. "Армия Inform"

Между тем Командование Объединенных сил ВСУ в рамках "Объединенных усилий – 2020" начало управление силами обороны и безопасности, задействованными в них.

По легенде, противник совершил вооруженную агрессию и пытается прорвать оборону наших войск на отдельных направлениях. Согласно сложившейся ситуации, в Командовании ОС ВСУ и подчиненных ему органах военного управления принято решение об огневом поражении сил противника.

В "Объединенных усилиях" участвуют почти все рода войск. Facebook Командования ОС ВСУ

"Следовательно, осуществлена перегруппировка наших войск на наиболее угрожающих направлениях и осуществлены меры по их подготовке к совершению контратак и ведению рейдовых действий", – рассказал командующий ОС ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, оперативный состав органов управления Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций, а также органов управления других составляющих сектора безопасности и обороны успешно реализовали принятое решение. Осуществив запланированные меры по стабилизации ситуации, они нанесли огневые поражения по военным объектам противника.

Командование ОС ВСУ начало управления силами обороны в рамках учений. Facebook Командования ОС ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали яркие кадры с американскими конвертопланами Osprey на "Объединенных усилиях – 2020". На них снято, как военнослужащие 8 полка специального назначения ССО ВСУ вместе с 352-м крылом Сил специальных операций США отработали спуски по фастропах и переброску сил быстрого реагирования.