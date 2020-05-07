Министерство обороны Украины получило для своих нужд четыре модернизированных танка Т-64 и два Т-72. Их передало государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ).

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", часть бронетехники пришлось восстанавливать в условиях карантина, но это не помешало ЛБТЗ вовремя завершить контракт и передать обновленную технику военным в оговоренный сроки.

Директор предприятия Виктор Андрощук также рассказал, что параллельно с выполнением государственного оборонного заказа, конструкторско-технологическое бюро ЛБТЗ работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, как, например, танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.

ЛБТЗ передал ВСУ шесть модернизированных танков Сайт "Укроборонпрома"

ЛБТЗ передал ВСУ шесть модернизированных танков Сайт "Укроборонпрома"

"Это длительный и трудоемкий процесс освоения новых видов техники, но мы ставим себе амбициозные задачи – освоение ремонта и модернизации всех видов бронетехники на гусеничном ходу, которые есть на вооружении в Вооруженных силах Украины. Мы работаем и накапливаем свой потенциал, и нам очень важно бесперебойно иметь следующие государственные заказы, чтобы в дальнейшем наращивать мощности работы предприятия для увеличения обороноспособности нашего государства", – отметил он.

Напомним, Львовский бронетанковый занимается не только ремонтом, но и изготовлением такой бронетехники, как бронированные пожарные машины ГПМ-72 и ГПМ-54, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ "Лев" и БРЭМ "Зубр", а также тактическая бронированная колесная машина "Дозор-Б".

Также предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72, ​​Т-64 и Т-55 и ряда специальных инженерных машин, таких, как бронированная машина разминирования БМР-2 и инженерная машина разграждения ИМР-2.

ЛБТЗ передал ВСУ шесть модернизированных танков Сайт "Укроборонпрома"

ЛБТЗ передал ВСУ шесть модернизированных танков Сайт "Укроборонпрома"

Как сообщал OBOZREVATEL, в государственном концерне "Укроборонпром" планируют начать серийное производство отечественного ракетного комплекса "Ольха-М" с 2021 года. На 2020 год запланировано продолжение испытаний согласно календарному плану выполнения опытно-конструкторской работы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!