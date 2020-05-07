Главная Новости
7 мая • обновлено в 14:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

ВСУ получили партию обновленных мощных танков: появились фото

Читать материал на украинском

Министерство обороны Украины получило для своих нужд четыре модернизированных танка Т-64 и два Т-72. Их передало государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ).

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", часть бронетехники пришлось восстанавливать в условиях карантина, но это не помешало ЛБТЗ вовремя завершить контракт и передать обновленную технику военным в оговоренный сроки.

Директор предприятия Виктор Андрощук также рассказал, что параллельно с выполнением государственного оборонного заказа, конструкторско-технологическое бюро ЛБТЗ работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, как, например, танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.

ЛБТЗ передал ВСУ шесть модернизированных танков

ЛБТЗ передал ВСУ шесть модернизированных танков

Сайт "Укроборонпрома"

ЛБТЗ передал ВСУ шесть модернизированных танков

ЛБТЗ передал ВСУ шесть модернизированных танков

Сайт "Укроборонпрома"

"Это длительный и трудоемкий процесс освоения новых видов техники, но мы ставим себе амбициозные задачи – освоение ремонта и модернизации всех видов бронетехники на гусеничном ходу, которые есть на вооружении в Вооруженных силах Украины. Мы работаем и накапливаем свой потенциал, и нам очень важно бесперебойно иметь следующие государственные заказы, чтобы в дальнейшем наращивать мощности работы предприятия для увеличения обороноспособности нашего государства", – отметил он.

Напомним, Львовский бронетанковый занимается не только ремонтом, но и изготовлением такой бронетехники, как бронированные пожарные машины ГПМ-72 и ГПМ-54, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ "Лев" и БРЭМ "Зубр", а также тактическая бронированная колесная машина "Дозор-Б".

Также предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72, ​​Т-64 и Т-55 и ряда специальных инженерных машин, таких, как бронированная машина разминирования БМР-2 и инженерная машина разграждения ИМР-2.

ЛБТЗ передал ВСУ шесть модернизированных танков

ЛБТЗ передал ВСУ шесть модернизированных танков

Сайт "Укроборонпрома"

ЛБТЗ передал ВСУ шесть модернизированных танков

ЛБТЗ передал ВСУ шесть модернизированных танков

Сайт "Укроборонпрома"

Как сообщал OBOZREVATEL, в государственном концерне "Укроборонпром" планируют начать серийное производство отечественного ракетного комплекса "Ольха-М" с 2021 года. На 2020 год запланировано продолжение испытаний согласно календарному плану выполнения опытно-конструкторской работы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина Львов
Теги
Укроборонпром Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
2
2
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
В этой гадюшной недоармии рагулей ,служить совсем нет желающих на таком вот рясье.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усра-инская недоармия последняя с конца ,на котором сидит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Модернизированные танки ,больше можно не читать о достижениях чубатых обезьян.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать COVID-19.

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

  • Исландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели 97%!

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги