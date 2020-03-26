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26 марта • обновлено в 07:17
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ВСУ получили новую партию танков от "Укроборонпрома". Фото

4.1т
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Вооруженные силы Украины получили новую партию танков – шесть единиц Т-64 отправятся на передовую со "Львовского бронетанкового завода".

Об этом сообщает пресс–служба "Укроборонпрома" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Директор завода Виктор Андрощук рассказал, что боевые машины удалось доделать, поскольку сотрудники предприятия работали в условиях карантина.

ВСУ получили новые танки Т-64

ВСУ получили новые танки Т-64

Укроборонпром

"Нами были осуществлены все необходимые меры по недопущению распространения коронаровируса на ЛБТЗ. В частности, из более чем 700 работников предприятия большая часть отправлена на простой, часть сотрудников работает дома дистанционно, если это позволяет выполнять их должностные обязанности. Но для того, чтобы вовремя выполнить госзаказ, почти треть работников (в общем, рабочих специальностей) выходила на работу. У нас достаточно помещений, поэтому скоплений работников нет. Медиками на проходной проводится температурный скрининг и только если работники чувствуют себя полностью здоровыми они пересекают контрольно-пропускной пункт предприятия", – поделился он.

ВСУ получили новые танки Т-64

ВСУ получили новые танки Т-64

Укроборонпром

В "Укроборонпроме" отметили, что с начала 2020 году все предприятия бронетанкового дивизиона концерна демонстрируют постепенный рост производства по различным видам продукции и услуг, несмотря на национальный карантин и переход на частичный режим работы.

"Мы видим положительную динамику по состоянию на конец марта: предприятия бронетанкового дивизиона увеличили производство более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019", – акцентировал заместитель генерального директора "Укроборонпрома" по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике Игорь Фоменко.

ВСУ получили новые танки Т-64

ВСУ получили новые танки Т-64

Укроборонпром

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новый украинский бронетранспортер "Атаман 6x6", который был разработан для морской пехоты, прошел ходовые испытания по бездорожью.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Вооружение
Место
Украина
Теги
Укроборонпром Вооруженные силы Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
злой укр
злой укр
очередная партия металлолома отправлена на утилизацию.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Новая партия из 6 устаревших Т-64? Вот это перемога так перемога....
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