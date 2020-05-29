ВСУ получили новейшие бронемашины. Фото и характеристики

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению (ХКБМ), входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", в мае передало Министерству обороны Украины пять новых бронетранспортеров.

Как сообщила пресс служба "Укроборонпрома", бронетранспортеры БТР-4Е укомплектованы пулеметами производства киевского государственного предприятия "Маяк", который является соисполнителем государственного контракта (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Украинский военным передали новую партию бронетранспортеров

По словам директора ХКБМ Якова Мормило, все бронетранспортеры были изготовлены специалистами предприятия во время карантина. Сейчас они приняты военной приемкой и уже отбыли в военной части.

Бронетранспортер БТР-4Е – это современная, бронированная, колесная, четырехосная, плавающая боевая машина, на базе которой создано целое семейство машин (командирская, командно-штабная, медицинская, ремонтно-эвакуационная и т.д.). Бронетранспортер БТР-4Е является сугубо украинской разработкой, прошедшей полный цикл от "чистого листа" до постановки на вооружение, сейчас серийно выпускается в Украине, планово поступает в подразделения ВСУ и НГУ, постепенно заменяя бронетранспортеры, которые остались в наследство от Советского Союза. Боевое крещение БТР-4Е произошло в июне 2014 года при проведении антитеррористической операции в районе Славянска.

Назначение: транспортировка личного состава механизированных подразделений сухопутных войск и их огневой поддержки в бою, способна выполнять свои функции круглосуточно в зонах теплого и холодного климата, независимо от времени года, погодных условий, при эксплуатации на дорогах с различными покрытиями и в условиях бездорожья.

Характеристики:

способен выполнять боевые задачи в диапазоне рабочих температур окружающей среды от -40 °С до +55 °С.

имеет мощный силовой блок, в состав которого входят двигатель DEUTZ мощностью 450 л.с., гидротрансформатор, автоматическая коробка передач Allison.

скорость движения на дорогах с твердым покрытиями – до 110 км/ч, скорость движения при преодолении водных преград – до 10 км/ч.

корпус защищен от поражения из стрелкового оружия по стандартам НАТО в соответствии с STANAG 4569, имеет возможность для установки дополнительной противоминной защиты и противокумулятивных решетчатых экранов.

на машине установлены устройства защиты от воздействия поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, бактериальных средств и от радиоактивной пыли при движении по зараженной местности. Для тушения пожара предусмотрено противопожарное оборудование.

Вооружение: на бронетранспортере установлен необитаемый боевой модуль "Парус", с блоком вооружения, стабилизированным в двух плоскостях, включающий в себя:

30-мм пушку 3ТМ-1;

30-мм автоматический гранатомет КБА-117;

пулемет КТ-7,62-мм;

противотанковый ракетный комплекс с дистанционным управлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Харькове сварные соединения корпуса БТР-4Е успешно испытали на прочность.

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