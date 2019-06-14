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ВСУ получили "невидимый" беспилотник: мощное видео

1.8тЧитать материал на украинском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли на вооружение беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1.

Соответствующий приказ, по результатам успешных государственных испытаний, подписал министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Spectator-М1 предназначен для ведения воздушной разведки днем и ночью. Учитывая его маленькие размеры, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеивания, он остается незаметным для противника.

Кроме того, эффективная система управления и связи позволяет решать задачи даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

Spectator-М1

Spectator-М1

скриншот видео

Модернизация также касалась различных систем БПЛА, в частности программного обеспечения, которое позволяет работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты цели.

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Кроме того, беспилотник получил новую парашютную систему, что позволило уменьшить скорость посадки до 3 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готовит новые боеприпасы с помощью польских технологий к серийному производству.

  • Также Львовский бронетанковый завод завершил испытаниябронированной ремонтно-эвакуационной машины "Лев".

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Место
Украина
Тег
ВСУ
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Александров Сергей
Александров Сергей
Хорош ероплан, в самый раз для хох-ляцкого воинства: стоит на самодельной тумбе из фанеры, какие-то провода с одного боку скотчем примотаны, запускается, надо полагать, с пинка. Для наблюдателя самое главное не помереть от хохота!
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Хохлоёбов Вася
Хохлоёбов Вася
Кремль а панике, Путин в истерике (c)
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Крымский Москаль
Крымский Москаль
"невидимый" беспилотник, "невидимый" москитный плот, "невидимая" авиация, "невидимые" пэрэмогы. У чубатых шароварников сплошные стелс-технологии. )))
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