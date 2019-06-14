ВСУ получили "невидимый" беспилотник: мощное видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли на вооружение беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1.

Соответствующий приказ, по результатам успешных государственных испытаний, подписал министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Spectator-М1 предназначен для ведения воздушной разведки днем и ночью. Учитывая его маленькие размеры, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеивания, он остается незаметным для противника.

Кроме того, эффективная система управления и связи позволяет решать задачи даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

Spectator-М1 скриншот видео

Модернизация также касалась различных систем БПЛА, в частности программного обеспечения, которое позволяет работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты цели.

Кроме того, беспилотник получил новую парашютную систему, что позволило уменьшить скорость посадки до 3 м/с.

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