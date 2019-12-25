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25 декабря • обновлено в 16:42
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Путин, бойся! ВСУ получили новейшие БТРы: видеофакт

4.2т
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Харьковское конструкторское бюро имени Морозова, входящее в концерн "Укроборонпром", передало Вооруженным силам Украины 12 новых БТР-4, которые ранее не могли изготовить из-за проблем с импортным сырьем.

Новейшие машины показали в сюжете "Фактов" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что бюро получило заказ на 45 машин еще в 2016 году, однако к лету 2019 года ни один БТР в ВСУ так и не поступил. Военная приемка Минобороны забраковала импортную броню, с которой ХКБМ планировало производить машины.

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ВСУ получили новейшие БТРы

ВСУ получили новейшие БТРы

Укроборонпром

Осенью 2019 года предприятие посетил президент Украины Владимир Зеленский и договорился об отсрочке финальной даты исполнения контракта на год.

Завод отгрузил первые 12 БТРов в Вооруженные силы Украины в начале декабря. Машины накрыли украинской броней, временно отказавшись от импортной.

Изготавливали БТРы в течение года, теперь чтобы не сорвать контракт, надо производить по 3-4 машины в месяц. 12 новых БТРов прошли обкатку и уже с нового года из воинской части их отправят на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ открыло уголовное производство из-за использования некачественной брони для изготовления БТРов на предприятиях "Укроборонпрома".

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
Укроборонпром Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Одним словом тупая биомасса .
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иловайский юрий
иловайский юрий
а на какой фронт...первый иловайский,второй изваринский или третий дебальцевский?)))
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Ку Алексей
Ку Алексей
"Путин, бойся!"(с) Сашка Воробьёв.
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