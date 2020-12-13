ВСУ получили более 40 специальных бронемобилей. Фото

Вооруженным силам Украины передали более 40 специальных бронированных автомобилей "Козак-2".

Как сообщается на странице научно-производственного объединение "Практика" в Facebook, государственный оборонный заказ был выполнен досрочно (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Бронемобили "Козак-2". Facebook "Практика"

На предприятии подчеркнули, что большинство комплектующих для бронемобилей поставляют украинские предприятия.

"В День Сухопутных войск ВСУ есть повод для праздника. Наше предприятие досрочно завершило выполнение государственного оборонного заказа и передало на вооружение ВСУ более 40 специальных бронированных автомобилей "Козак-2"", – сказано в сообщении.

На вооружение ВСУ поступило еще 40 машин "Козак-2". Facebook "Практика"

Бронемобиль "Козак-2" ПСЗА-5 (пятые класс защиты) был разработан в 2015 году. Он прошел полный цикл государственных испытаний и был принят на вооружение в 2017 году. Сейчас подразделения ВСУ насчитывают 240 таких машин.

Всего на вооружении у ВСУ 240 машин "Козак-2". Facebook "Практика"

Facebook "Практика".

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что бронемобили "Козак-2" и "Варта" не подходят для эксплуатации на Донбассе в вязком черноземе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в декабре презентовали новейший минометный комплекс "Смерека", способный автоматически наводиться на цель во время движения.