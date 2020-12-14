ВСУ получили более 40 специальных бронемобилей. Фото

Вооруженным силам Украины передали более 40 специальных бронированных автомобилей "Козак-2".

Как сообщается на странице научно-производственного объединение "Практика" в Facebook, государственный оборонный заказ был выполнен досрочно (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На предприятии подчеркнули, что большинство комплектующих для бронемобилей поставляют украинские предприятия.

"В День Сухопутных войск ВСУ есть повод для праздника. Наше предприятие досрочно завершило выполнение государственного оборонного заказа и передало на вооружение ВСУ более 40 специальных бронированных автомобилей "Козак-2"", – сказано в сообщении.

Бронемобиль "Козак-2" ПСЗА-5 (пятые класс защиты) был разработан в 2015 году. Он прошел полный цикл государственных испытаний и был принят на вооружение в 2017 году. Сейчас подразделения ВСУ насчитывают 240 таких машин.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что бронемобили "Козак-2" и "Варта" не подходят для эксплуатации на Донбассе в вязком черноземе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в декабре презентовали новейший минометный комплекс "Смерека", способный автоматически наводиться на цель во время движения.