ВСУ полетали дроном над оккупированным Луганском и передали "привет" патриотическими листовками. Видео

В сети появилось видео с аэросъемкой временно оккупированного Луганска, сделанной дроном Вооруженных сил Украины.

На ней, в частности, снят сброс патриотических листовок над городом. Кадры обнародовал волонтерский фонд "Повернись живим" в Facebook. Они датированы 14 июня (посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дрон ВСУ сбросил листовки над Луганском Скриншот видео

В листовках воины напомнили об истинною сущности "русского мира" Скриншот видео

"Во-первых, это красиво. В воскресенье, 14 июня, украинские военнослужащие передали "привет" жителям оккупированного Луганска – разбросали над городом с воздуха несколько сотен листовок. В них бойцы напомнили о том, что "русский мир" не несет ничего хорошего. Между тем, прямо сейчас наши воины продолжают возвращать украинский Донбасс и спасать Украину от агрессора", – написали волонтеры.

Коптер полетал над оккупированным городом Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобные открытки сбросили на оккупированный Россией Донецк. Так защитники решили напомнить местным жителям о том, как их используют захватчики. В листовках говорится, что у так называемой "власти" нет денег на зарплаты, восстановление школ и больниц, однако есть средства для проведения "парада победы" 24 июня.