В сети показали зрелищные фото и видео работы воинов Сухопутных войск ВСУ, которые отмечают свой праздник 6 мая.

На них запечатлена сложная подготовка защитников, а также моменты непосредственного несения службы в зоне ООС на Донбассе. Кадры опубликовали на официальных страницах Генштаба ВСУ и Минобороны Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пехота ВСУ Facebook 93 бригады ВСУ Холодного Яра

Пехота ВСУ Facebook 93 бригады ВСУ Холодного Яра

"Они – основа войска. Они – встречают врага первыми. Они – всегда на передовой. С праздником, пехотинцы! Защита родной земли – это не метафора. Ведь, вгрызаясь глубоко в почву, оборудуя позиции, роя блиндажи и окопы, продвигаясь вперед метр за метром, пехотинцы буквально вытесняют оккупанта с украинской земли и не дают ему продвинуться дальше", – написали в постах о Героях пехоты.

В ВСУ также напомнили, что война на Донбассе ярко продемонстрировала, что именно пехота является основой боевой мощи украинского войска. Ведь пехотинцы – это те, кто должен выдерживать основной удар со стороны врага. И статистика войны на востоке Украины это подтверждает: большинство наших раненых и погибших – именно из пехоты.

Пехота ВСУ Facebook 93 бригады ВСУ Холодного Яра

Пехота ВСУ Facebook 93 бригады ВСУ Холодного Яра

"Именно пехотинцы с начала российской агрессии проявили себя как отважные бойцы, приняли на себя основной удар врага на востоке страны. Именно пехотинцы по праву считаются самой многочисленной частью ВСУ, которую отличают физическая и психологическая подготовка, способность нести боевую службу в сверхсложных условиях", – отметил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Пехота ВСУ Facebook 93 бригады ВСУ Холодного Яра

Пехота ВСУ Facebook 93 бригады ВСУ Холодного Яра

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали уникальное архивное видео первых боев за Славянск, оккупированный террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым). Кадры были сняты в триплекс БТРа украинских защитников. В многочасовом стражении принимали участие воины ВСУ, спецназ СБУ и НГУ.

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