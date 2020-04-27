ВСУ показали в действии смертоносную ракету "Нептун": появились мощные фото
В Одесской области продолжаются государственные испытания мощного украинского ракетного комплекса Р-360 "Нептун".
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook, публикуя фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что пуски осуществляются из Государственного испытательного полигона ВСУ "Алибей", что в акватории Черного моря.
"Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации – самолетов СУ-27", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Как известно, установку "Нептун" изготовили на государственном предприятии Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав концерна "Укроборонпром". Максимальная дальность пуска такой ракеты составляет более 250 километров.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали мощное видео удачного испытания ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.