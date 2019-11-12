Символ господства оккупантов: ВСУ показали суть "русского мира" в трагичных фото

На Яворовском полигоне в Львовской области сохранились руины церкви Архистратига Михаила. Во времена СССР она служила мишенью для танковых стрельб.

Фотодоказательства циничности советского режима опубликовали на странице 93 ОМБр Холодный Яр Вооруженных сил Украины.

"Бойцы 93 бригады Холодный Яр осматривают местность и оценивают видимость целей с помощью противотанкового комплекса "Стугна". Они расположились неподалеку расстрелянной церкви Архистратига Михаила, на Яворовском полигоне. Ее называют трагическим символом тоталитарной системы", – пишут защитники Украины.

Руины церкви святого Михаила на Яворовском полигоне Facebook 93 ОМБр Холодный Яр ВСУ

Руины церкви святого Михаила на Яворовском полигоне Facebook 93 ОМБр Холодный Яр ВСУ

Руины церкви святого Михаила на Яворовском полигоне Facebook 93 ОМБр Холодный Яр ВСУ

Они также рассказали, что после прихода на западноукраинские земли советской власти в 1939 году было решено расширить военный полигон. Из-за этого началась принудительная депортация населения. Что касается церкви святого Михаила, то ее начали использовать в качестве мишени для танков, бронетранспортеров и орудий. Более того, даже после разрушения куполов на их место ставились картонные имитации.

"Расстреливали святыню вплоть до времени провозглашения независимости Украины. Сейчас эта руина является трагическим символом хозяйствования оккупантов", – отметили воины 93 бригады ВСУ.

Руины церкви святого Михаила на Яворовском полигоне Facebook 93 ОМБр Холодный Яр ВСУ

Руины церкви святого Михаила на Яворовском полигоне Facebook 93 ОМБр Холодный Яр ВСУ

Руины церкви святого Михаила на Яворовском полигоне Facebook 93 ОМБр Холодный Яр ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле на Житомирщине обнаружили останки 29 человек, жестоко убитых чекистами в период становления советской власти в 1919-1921 годах. Палачи жестоко убивали женщин и детей саблями и топорами и бросали раздетыми в яму.

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