ВСУ показали работу ракетных систем залпового огня. Фото

Вооруженные силы Украины произвели запуски из ракетных систем залпового огня.

Стрельбы проводились в рамках международных учений "Объединенные усилия-2020", сообщается 23 сентября на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

В учениях задействовали РСЗО "Ольха" и "Ураган". . Facebook Генштаба ВСУ

В учениях были задействованы РСЗО "Ольха" и "Ураган". Также определенные задачи отработали ракетные комплексы "Точка-У" и "Нептун".

В учениях задействовали РСЗО "Ольха" и "Ураган". . Facebook Генштаба ВСУ

В учениях задействовали РСЗО "Ольха" и "Ураган". . Facebook Генштаба ВСУ

"В рамках совместных штабно-командных учений "Объединенные усилия-2020" состоялись учебное-боевые стрельбы с привлечением ракетных систем залпового огня "Ольха" и "Ураган". Также определенные задачи отработали ракетные комплексы "Точка-У" и "Нептун"", – сказано в сообщении.

Ракетный комплекс "Нептун". Facebook Генштаба ВСУ

Комплекс "Точка-У". Facebook Генштаба ВСУ

Военная техника на учениях. Facebook Генштаба ВСУ

Facebook Генштаба ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ в рамках международных учений "Объединенные усилия-2020" продемонстрировали готовность к отражению вражеской атаки с воздуха при помощи комплексов С-300 и "Бук-М1".