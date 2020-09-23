ВСУ показали работу ракетных систем залпового огня. Фото

Юрий Сергиенко Общество 20:18, 23.09.2020 Обновлено: 20:21, 23.09.2020

Вооруженные силы Украины произвели запуски из ракетных систем залпового огня.

Стрельбы проводились в рамках международных учений "Объединенные усилия-2020", сообщается 23 сентября на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

В учениях задействовали РСЗО "Ольха" и "Ураган". .
Facebook Генштаба ВСУ

В учениях были задействованы РСЗО "Ольха" и "Ураган". Также определенные задачи отработали ракетные комплексы "Точка-У" и "Нептун".

В учениях задействовали РСЗО "Ольха" и "Ураган". .
Facebook Генштаба ВСУ
В учениях задействовали РСЗО "Ольха" и "Ураган". .
Facebook Генштаба ВСУ

"В рамках совместных штабно-командных учений "Объединенные усилия-2020" состоялись учебное-боевые стрельбы с привлечением ракетных систем залпового огня "Ольха" и "Ураган". Также определенные задачи отработали ракетные комплексы "Точка-У" и "Нептун"", – сказано в сообщении.

Ракетный комплекс "Нептун".
Facebook Генштаба ВСУ
Комплекс "Точка-У".
Facebook Генштаба ВСУ
Военная техника на учениях.
Facebook Генштаба ВСУ
Facebook Генштаба ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ в рамках международных учений "Объединенные усилия-2020" продемонстрировали готовность к отражению вражеской атаки с воздуха при помощи комплексов С-300 и "Бук-М1".

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