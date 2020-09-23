ВСУ показали работу ракетных систем залпового огня. Фото
Были задействованы РСЗО «Ольха» и «Ураган»
Также некоторые задачи выполнили комплексы "Точка-У" и "Нептун"
Вооруженные силы Украины произвели запуски из ракетных систем залпового огня.
Стрельбы проводились в рамках международных учений "Объединенные усилия-2020", сообщается 23 сентября на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).
В учениях были задействованы РСЗО "Ольха" и "Ураган". Также определенные задачи отработали ракетные комплексы "Точка-У" и "Нептун".
"В рамках совместных штабно-командных учений "Объединенные усилия-2020" состоялись учебное-боевые стрельбы с привлечением ракетных систем залпового огня "Ольха" и "Ураган". Также определенные задачи отработали ракетные комплексы "Точка-У" и "Нептун"", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ в рамках международных учений "Объединенные усилия-2020" продемонстрировали готовность к отражению вражеской атаки с воздуха при помощи комплексов С-300 и "Бук-М1".