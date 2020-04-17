ВСУ показали, как на передовой встретят Пасху: с горьким привкусом войны
Многие защитники Украины вынуждены встречать Пасху на передовой. Чтобы напомнить воинам о доме, в зону ООС им отвезли 3 тысячи пасок.
Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, так Героям решили поддержать боевой дух и создать праздник, несмотря на не прекращающуюся войну (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Считанные дни остаются до светлого Христова Воскресения. Пока все активно готовятся встретить этот праздник дома с настоящей щедростью украинской души, командование ОС ВСУ, ПЦУ и все неравнодушные украинцы заботятся о военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовых позициях и встречают Пасху вдали от родных", – отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Конечно, на линии соприкосновения жизнь не мед, но украинские подразделения также стремятся к обычной человеческой радости. Паски пеклись и передавались от всего сердца с пожеланиями добра и согласия, поэтому надеемся, что они, хоть немного подсластят горький привкус войны", – добавил он.
Отмечается, что пасхальные подарки будут доставлены воинам на передовую до праздника Воскресения.
Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросу Украинского института будущего, почти все украинцы намерены на Пасху оставаться дома и не нарушать режим карантина из-за коронавируса. Соблюдать строгий режим планируют 92% граждан.