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17 апреля • обновлено в 12:16
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ВСУ показали, как на передовой встретят Пасху: с горьким привкусом войны

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Многие защитники Украины вынуждены встречать Пасху на передовой. Чтобы напомнить воинам о доме, в зону ООС им отвезли 3 тысячи пасок.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, так Героям решили поддержать боевой дух и создать праздник, несмотря на не прекращающуюся войну (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Воинам на передовую отвезли паски

Воинам на передовую отвезли паски

Facebook штаба ООС

Воинам на передовую отвезли паски

Воинам на передовую отвезли паски

Facebook штаба ООС

"Считанные дни остаются до светлого Христова Воскресения. Пока все активно готовятся встретить этот праздник дома с настоящей щедростью украинской души, командование ОС ВСУ, ПЦУ и все неравнодушные украинцы заботятся о военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовых позициях и встречают Пасху вдали от родных", – отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Конечно, на линии соприкосновения жизнь не мед, но украинские подразделения также стремятся к обычной человеческой радости. Паски пеклись и передавались от всего сердца с пожеланиями добра и согласия, поэтому надеемся, что они, хоть немного подсластят горький привкус войны", – добавил он.

Отмечается, что пасхальные подарки будут доставлены воинам на передовую до праздника Воскресения.

Воинам на передовую отвезли паски

Воинам на передовую отвезли паски

Facebook штаба ООС

Воинам на передовую отвезли паски

Воинам на передовую отвезли паски

Facebook штаба ООС

Воинам на передовую отвезли паски

Воинам на передовую отвезли паски

Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросу Украинского института будущего, почти все украинцы намерены на Пасху оставаться дома и не нарушать режим карантина из-за коронавируса. Соблюдать строгий режим планируют 92% граждан.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Пасха Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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