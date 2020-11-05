ВСУ показали, как будут ставить минные ловушки для оккупантов в море. Видео

Подразделения ВСУ, которые несут службу у побережья Черного и Азовского морей, провели практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений.

Как сообщила пресс- служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, на суше украинские военнослужащие отработали действия по наращиванию инженерных заграждений минными заградителями ПМЗ-4п и ГМЗ-3. А на десантнодоступных участках морского побережья – плавающими транспортерами ПТС-2 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Рубежи минирования на вероятных направлениях действий противника значительно усложняют его продвижение в глубину обороны наших войск", – пояснил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

ВСУ провели учения на побережье Черного и Азовского морей. Скриншот видео

Воины ВСУ тренировались ставить минные ловушки для оккупантов. Скриншот видео

Также он добавил, что сочетание заранее подготовленных оборонительных укреплений с системой инженерных заграждений и системой многоэшелонированного огневого поражения значительно сковывает действия противника и наносит ему значительный урон.

"Постоянные тренировки инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и действующих на суше, гарантируют своевременное выполнение задач по ограничению мобильности вражеских сил и средств", – подчеркнул Наев.

Армия отрабатывала задачи на суше и на десантнодоступных участках береговой линии. Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсонской области состоялись плановые тренировки подразделений Сил специальных операций ВСУ. В них приняли участие защитники из состава группировки войск, которая несет боевую службу на админгранице с временно оккупированным Крымом.