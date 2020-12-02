ВСУ показали фото и видео танковых маневров вблизи Крыма
Танковые экипажи Вооруженных сил Украины, которые несут службу на юге, провели учения, на которых отработали элементы боя и отражение наступления противника.
Кроме того, как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, воины-танкисты усовершенствовали навыки перемещения и маневрирования на пересеченной местности, изменение направления движения и развертывание танковых подразделений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Практические занятия по боевой подготовке продолжаются ежедневно. Сейчас танкисты шлифуют основные элементы танкового боя", – отметил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Он также добавил, что, среди прочего, танковые экипажи отрабатывают действия в огневых засадах. В частности, военные учатся заблаговременно и скрытно размещать боевые машины, чтобы нанести противнику максимальный урон с близкого расстояния внезапным огнем прямой наводкой.
"Это, прежде всего, позволяет перехватывать инициативу и создает преимущества при ведении танкового боя", – объяснил Наев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в зоне ответственности воздушного командования "Запад" ВСУ проведут практические занятия "Чистое Небо-2020" с попыткой преодоления противовоздушной обороны сверхсовременным ударным беспилотником MQ-9 Reaper Военно-воздушных сил США.
Напомним, в конце октября в Херсонской области состоялись плановые тренировки подразделений Сил специальных операций ВСУ.
Воины отрабатывали выявление и обезвреживание вражеских ДРГ с целью предотвращения терактов.