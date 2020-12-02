ВСУ показали фото и видео танковых маневров вблизи Крыма

Виктория Довгань Общество 09:50, 2.12.2020 Обновлено: 10:16, 2.12.2020

Танковые экипажи Вооруженных сил Украины, которые несут службу на юге, провели учения, на которых отработали элементы боя и отражение наступления противника.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, воины-танкисты усовершенствовали навыки перемещения и маневрирования на пересеченной местности, изменение направления движения и развертывание танковых подразделений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Танковые экипажи ВСУ провели учения на юге.
Пресс-служба Командования ОС ВСУ
Танкисты ВСУ работали на пересеченной местности.
Пресс-служба Командования ОС ВСУ
Воины ВСУ отработали действия в огневых засадах.
Пресс-служба Командования ОС ВСУ
Танкисты тренировались открывать внезапный огонь прямой наводкой по врагу.
Пресс-служба Командования ОС ВСУ

"Практические занятия по боевой подготовке продолжаются ежедневно. Сейчас танкисты шлифуют основные элементы танкового боя", – отметил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он также добавил, что, среди прочего, танковые экипажи отрабатывают действия в огневых засадах. В частности, военные учатся заблаговременно и скрытно размещать боевые машины, чтобы нанести противнику максимальный урон с близкого расстояния внезапным огнем прямой наводкой.

"Это, прежде всего, позволяет перехватывать инициативу и создает преимущества при ведении танкового боя", – объяснил Наев.

В программу учений танкистов ВСУ входила отработка элементов боя.
Пресс-служба Командования ОС ВСУ
Экипажи показали, насколько готовы к отражению наступления противника.
Пресс-служба Командования ОС ВСУ
Танкисты ВСУ во время военных учений на юге.
Пресс-служба Командования ОС ВСУ

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