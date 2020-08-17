ВСУ показали боевую готовность к обороне юга Украины. Фото

Подразделения Вооруженных сил Украины, выполняющие боевые задачи на юге страны, показали, как совершенствуют фортификационное оборудование, маскировку и инженерные заграждения на своих позициях.

Соответствующие фото обнародовали на странице Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook. По словам командующего ОС ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, военнослужащие улучшают уровень скрытости, а также обеспечивают надлежащие бытовые условия несения службы на местах выполнения заданий.

Воины продемонстрировали полную боевую готовность Facebook Командования ОС ВСУ

"Кроме этого, военнослужащие ежедневно проводят тренировки и показывают хорошие показатели физической и психологической подготовки", – подчеркнул он.

Наев добавил, что личный состав подчиненных командованию воинских частей и подразделений находится в полной боевой готовности и способен оперативно и качественно выполнять задания разного уровня сложности по охране и обороне в полосе ответственности на юге Украины.

ВСУ укрепляют свои позиции на юге Facebook Командование ОС ВСУ

Защитники ВСУ совершенствуют свою маскировку Facebook Командование ОС ВСУ

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