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ВСУ показали боевую готовность к обороне юга Украины. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Воины Вооруженных сил Украины

Воины Вооруженных сил Украины. censor.net

Подразделения Вооруженных сил Украины, выполняющие боевые задачи на юге страны, показали, как совершенствуют фортификационное оборудование, маскировку и инженерные заграждения на своих позициях.

Соответствующие фото обнародовали на странице Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook. По словам командующего ОС ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, военнослужащие улучшают уровень скрытости, а также обеспечивают надлежащие бытовые условия несения службы на местах выполнения заданий.

Воины продемонстрировали полную боевую готовность

Воины продемонстрировали полную боевую готовность Facebook Командования ОС ВСУ

"Кроме этого, военнослужащие ежедневно проводят тренировки и показывают хорошие показатели физической и психологической подготовки", – подчеркнул он.

Наев добавил, что личный состав подчиненных командованию воинских частей и подразделений находится в полной боевой готовности и способен оперативно и качественно выполнять задания разного уровня сложности по охране и обороне в полосе ответственности на юге Украины.

ВСУ укрепляют свои позиции на юге

ВСУ укрепляют свои позиции на юге Facebook Командование ОС ВСУ

Защитники ВСУ совершенствуют свою маскировку

Защитники ВСУ совершенствуют свою маскировку Facebook Командование ОС ВСУ

ВСУ

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УкраинаВооруженные силы УкраиныСергей Наев
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