ВСУ подняли в небе над Луганском флаг Украины. Видео

Воины Вооруженных сил Украины отправили во временно оккупированный Луганск национальный флаг, прикрепленный к воздушным шарам.

Соответствующее видео опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Из Золотого полетел флаг Украины на Луганск. Луганск – это Украина!" – написал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Национальный флаг ВСУ прикрепили к шарикам. Telegram-канал Анатолия Штефана

Флаг Украины поднялся в небе над Луганском. Telegram-канал Анатолия Штефана

На кадрах слышно, как, запуская флаг в небо, защитники выкрикивают лозунги "Слава Украине!", "Героям Слава!", "Слава нации!", "Смерть врагам!", "Украина – превыше всего", а также шуточные слова о лидере страны-агрессора России – Владимире Путине.

В конце ролика кто-то из воинов говорит "Да здравствует и процветает свободная Украина!" и жалеет, что в Луганск не удалось отправить еще больший флаг.

Защитники Украины на фоне флага, который полетел в Луганск. Telegram-канал Анатолия Штефана

Из Золотого в Луганск по небу отправили большой флаг Украины. Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL 21 июля в Донецке поддерживаемые РФ вооруженные формирования обстреляли украинский флаг, который жители города запустили в небо над городом. Чтобы сбить его, оккупанты открыли огонь, не утихавший в течение 20 минут.