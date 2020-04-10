Защитники Украины поделились трогательной историей о талисмане своего подразделения на передовой – фронтовой собаке Насте.

Видео о любимице Героев опубликовали на официальной странице Министерства обороны Украины в Facebook. Отмечается, что Настя уже три года несет службу с одним из батальонов горно-штурмовой бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

За это время собака успела побывать с военными в самых горячих точках Донбасса: Марьинке, Крымском, Водяном. Она научилась предчувствовать вражеские обстрелы и своей чуткостью спасет жизни бойцов.

Фронтовая собака Настя Скриншот видео

"Настя – это собака нашего бойца. Она ездит постоянно с нами: на каждую ротацию, на полигоны. Когда подразделение заехало на первую ротацию, она там и родилась. Это было в Марьинке. Женя взял ее к себе. Это уже третья ротация ее с нами. Живет в блиндаже. Но заходит туда только на вечер. Целый день она на улице", – рассказывает один из воинов.

По его словам, Настя уже даже успела получить на фронте боевое ранение и чудом была спасена военным медиком.

Фронтовая собака Настя Скриншот видео

"Предыдущая ротация у нас была в Крымском. И каждое утро и вечер у нее была привычка оббегать все посты. Ребята на каждом посту ее кормили, и вечером она возвращалась к нам. Но однажды она подорвалась на растяжке. Очень сильно испугались. У нее было серьезное ранение в область шеи. На полпути к КСП она упала, потому что сил не было и много крови она потеряла. Ее хозяин выбежал навстречу и донес ее на руках. Наш боевой медик оказал ей первую помощь, обработал рану. Наложил повязку. Затем рану зашили. Настя выжила", – вспоминает военнослужащий.

Фронтовая собака Настя Скриншот видео

Фронтовая собака Настя Скриншот видео

Фронтовая собака Настя Скриншот видео

По словам защитника Украины, несмотря на непростой характер, Настю очень любит ее хозяин и все подразделение, которое несет службу на Донбассе.

"Ее хозяин говорит: "Настя, если бы ты была девушкой, я бы с тобой не жил". Характер у нее тяжелый: она упрямая и очень обидчивая. Любая мелочь – она ​​может обидеться, уйти на целый день и только вечером вернуться", – говорит Герой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в зоне ООС на Донбасе военный медик Часов-Ярского военного госпиталя Мария Щанкина провела пятичасовую операцию питбулю Капралу, который подорвался на вражеском боеприпасе. В итоге женщине удалось спасти жизнь четырехлапому другу защитников Украины.

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