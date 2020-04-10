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10 апреля • обновлено в 04:58
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ВСУ поделились трогательной историей о фронтовой собаке Насте

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Защитники Украины поделились трогательной историей о талисмане своего подразделения на передовой – фронтовой собаке Насте.

Видео о любимице Героев опубликовали на официальной странице Министерства обороны Украины в Facebook. Отмечается, что Настя уже три года несет службу с одним из батальонов горно-штурмовой бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

За это время собака успела побывать с военными в самых горячих точках Донбасса: Марьинке, Крымском, Водяном. Она научилась предчувствовать вражеские обстрелы и своей чуткостью спасет жизни бойцов.

Фронтовая собака Настя

Фронтовая собака Настя

Скриншот видео

"Настя – это собака нашего бойца. Она ездит постоянно с нами: на каждую ротацию, на полигоны. Когда подразделение заехало на первую ротацию, она там и родилась. Это было в Марьинке. Женя взял ее к себе. Это уже третья ротация ее с нами. Живет в блиндаже. Но заходит туда только на вечер. Целый день она на улице", – рассказывает один из воинов.

По его словам, Настя уже даже успела получить на фронте боевое ранение и чудом была спасена военным медиком.

Фронтовая собака Настя

Фронтовая собака Настя

Скриншот видео

"Предыдущая ротация у нас была в Крымском. И каждое утро и вечер у нее была привычка оббегать все посты. Ребята на каждом посту ее кормили, и вечером она возвращалась к нам. Но однажды она подорвалась на растяжке. Очень сильно испугались. У нее было серьезное ранение в область шеи. На полпути к КСП она упала, потому что сил не было и много крови она потеряла. Ее хозяин выбежал навстречу и донес ее на руках. Наш боевой медик оказал ей первую помощь, обработал рану. Наложил повязку. Затем рану зашили. Настя выжила", – вспоминает военнослужащий.

Фронтовая собака Настя

Фронтовая собака Настя

Скриншот видео

Фронтовая собака Настя

Фронтовая собака Настя

Скриншот видео

Фронтовая собака Настя

Фронтовая собака Настя

Скриншот видео

По словам защитника Украины, несмотря на непростой характер, Настю очень любит ее хозяин и все подразделение, которое несет службу на Донбассе.

"Ее хозяин говорит: "Настя, если бы ты была девушкой, я бы с тобой не жил". Характер у нее тяжелый: она упрямая и очень обидчивая. Любая мелочь – она ​​может обидеться, уйти на целый день и только вечером вернуться", – говорит Герой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в зоне ООС на Донбасе военный медик Часов-Ярского военного госпиталя Мария Щанкина провела пятичасовую операцию питбулю Капралу, который подорвался на вражеском боеприпасе. В итоге женщине удалось спасти жизнь четырехлапому другу защитников Украины.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Министерство обороны Украины
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