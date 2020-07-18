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ВСУ передали партию модернизированных танков: что улучшили. Фото

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
5,0 т.
Львовский бронетанковый завод передал Минобороны партию танков Т-64

Львовский бронетанковый завод передал Минобороны партию танков Т-64. Укроборонпром

Львовский бонетанковый завод передал для нужд Минобороны Украины партию отремонтированных и модернизированных танков Т-64.

Об этом сообщили на сайте ГК "Укроборонпром". Специалисты предприятия улучшили тактико-технические характеристики танков.

На боевые машины установили новые современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, комплекты динамической защиты и "еще множество приложений для более эффективного выполнения боевых задач".

По словам директора предприятия Виктора Андрощука, основная модернизация танка Т-64 – это прежде всего системы связи и управления огнем.

Кроме того, на Львовском бронетанковом сообщили, что конструкторско-технологическое бюро завода работает параллельно над капремонтом и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, таких как танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.

Также предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72, Т-64 и Т-55 и ряда специальных инженерных машин, таких, как бронированная машина разминирования БМР-2 и инженерная машина разграждения ИМР-2.

По словам заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома" Игоря Фоменко, в течение всего карантина Львовский бронетанковый завод работает "как часы", своевременно выполняет свои договорные обязательства и поставляет технику на передовую.

На боевые машины установили новые современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации

На боевые машины установили новые современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации (Укроборонпром)

Танки получили комплекты динамической защиты и "еще множество приложений для более эффективного выполнения боевых задач"

Танки получили комплекты динамической защиты и "еще множество приложений для более эффективного выполнения боевых задач" (Укроборонпром)

Основная модернизация танка Т-64 – это прежде всего системы связи и управления огнем

Основная модернизация танка Т-64 – это прежде всего системы связи и управления огнем (Укроборонпром)

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьковское конструкторское бюро по машиностроению (ХКБМ), входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", в мае передало Министерству обороны Украины пять новых бронетранспортеров.

УкраинаМинистерство обороны УкраиныУкроборонпромВооруженные силы Украины
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