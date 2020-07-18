ВСУ передали партию модернизированных танков: что улучшили. Фото

Львовский бонетанковый завод передал для нужд Минобороны Украины партию отремонтированных и модернизированных танков Т-64.

Об этом сообщили на сайте ГК "Укроборонпром". Специалисты предприятия улучшили тактико-технические характеристики танков.

На боевые машины установили новые современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, комплекты динамической защиты и "еще множество приложений для более эффективного выполнения боевых задач".

По словам директора предприятия Виктора Андрощука, основная модернизация танка Т-64 – это прежде всего системы связи и управления огнем.

Кроме того, на Львовском бронетанковом сообщили, что конструкторско-технологическое бюро завода работает параллельно над капремонтом и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, таких как танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.

Также предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72, Т-64 и Т-55 и ряда специальных инженерных машин, таких, как бронированная машина разминирования БМР-2 и инженерная машина разграждения ИМР-2.

По словам заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома" Игоря Фоменко, в течение всего карантина Львовский бронетанковый завод работает "как часы", своевременно выполняет свои договорные обязательства и поставляет технику на передовую.

На боевые машины установили новые современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации (Укроборонпром)

Танки получили комплекты динамической защиты и "еще множество приложений для более эффективного выполнения боевых задач" (Укроборонпром)

Основная модернизация танка Т-64 – это прежде всего системы связи и управления огнем (Укроборонпром)

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьковское конструкторское бюро по машиностроению (ХКБМ), входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", в мае передало Министерству обороны Украины пять новых бронетранспортеров.