ВСУ отработали массированный удар по врагу на учениях с НАТО. Зрелищные фото

С начала совместных с НАТО учений "Объединенные усилия – 2020" ВСУ уже успели отработать применение нескольких родов войск во время наступления врага.

Как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, воины перешли к завершающему этапу подготовки к осуществлению контрудара (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По легенде учений в течение нескольких дней подразделениями сил обороны сдержана наступательная операция врага. При этом не допущена высадка морских и воздушных десантов противника, а также приняты меры по выводу военных частей и подразделений из-под вражеских ударов крылатыми ракетами морского базирования.

Украинские летчики будут прикрывать контрнаступление с воздуха. Facebook Командования ОС ВСУ

В то же время детально отработаны вопросы координации огневого поражения. В первую очередь – разведки позиций противника с помощью беспилотных летательных аппаратов и нанесения высокоточных ударов по наиболее важным объектам.

"Речь идет о превентивных авиационных ударах и огневом поражении объектов, расположенных в глубине обороны противника, из реактивных систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и ударного оперативно-тактического средневысотного беспилотного летательного аппарата Bayraktar, а также поражения противника из вооружения боевых машин, реактивной и самоходной артиллерии, минометов и других огневых средств", – рассказали защитники Украины.

Вертолетчики ВСУ тренировались атаковать силы врага на земле. Facebook Командования ОС ВСУ

По легенде учений "Объединенные усилия" наступление врага отражалось на всех направлениях. Facebook Командования ОС ВСУ

Кроме того, органами управления Национальной полиции и СБУ приняты меры контрразведывательного обеспечения и охраны общественного порядка.

Поэтому участники учений смогли перейти к согласованию мер взаимодействия наземной, воздушной, морской группировок и действий Сил специальных операций по проведению контрудара под прикрытием авиации.

Командование ОС ВСУ тщательно планирует действия армии в рамках учений. Facebook Командования ОС ВСУ

Кроме того, пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook показала кадры боевых стрельб зенитных ракетных комплексов и контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет на государственном испытательном полигоне "Ягорлык".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ показали яркие фото высадки украинских и британских десантников на берегу Азовского моря в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия – 2020".