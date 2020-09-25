ВСУ отработали массированный удар по врагу на учениях с НАТО. Зрелищные фото

С начала совместных с НАТО учений "Объединенные усилия – 2020" ВСУ уже успели отработать применение нескольких родов войск во время наступления врага.

Как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, воины перешли к завершающему этапу подготовки к осуществлению контрудара.

По легенде учений, в течение нескольких дней подразделениями сил обороны сдержана наступательная операция врага. При этом не допущена высадка морских и воздушных десантов противника, а также приняты меры по выводу военных частей и подразделений из-под вражеских ударов крылатыми ракетами морского базирования.

В то же время детально отработаны вопросы координации огневого поражения. В первую очередь – разведки позиций противника с помощью беспилотных летательных аппаратов и нанесения высокоточных ударов по наиболее важным объектам.

"Речь идет о превентивных авиационных ударах и огневом поражении объектов, расположенных в глубине обороны противника, из реактивных систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и ударного оперативно-тактического средневысотного беспилотного летательного аппарата Bayraktar, а также поражения противника из вооружения боевых машин, реактивной и самоходной артиллерии, минометов и других огневых средств", – рассказали защитники Украины.

Кроме того, органами управления Национальной полиции и СБУ приняты меры контрразведывательного обеспечения и охраны общественного порядка.

Поэтому участники учений смогли перейти к согласованию мер взаимодействия наземной, воздушной, морской группировок и действий Сил специальных операций по проведению контрудара под прикрытием авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ показали яркие фото высадки украинских и британских десантников на берегу Азовского моря в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия – 2020".