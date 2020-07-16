ВСУ начали поиски раненого бойца из эвакуационной группы, – Генштаб

Борис Бондарь Общество 22:12, 16.07.2020 Обновлено: 22:41, 16.07.2020

Украинские военные начали поиск раненого военнослужащего из эвакуационной группы, на которую оккупанты устроили засаду 13 июля возле села Зайцево.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Поиски начали 16 июля в 12:00.

В штабе подтвердили, что СММ ОБСЕ получила от боевиков гарантии режима тишины.

Также в штабе напомнили, что тело погибшего лейтенанта Дмитрия Красногрудя уже вернули с оккупированной территории.

Ранее боевики террористической группировки "ДНР" заявили, что нашли тело убитого ими медика 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Николая Илина. ОБСЕ пытается договориться с террористами, чтобы забрать его.

ВСУ начали поиски раненого бойца из эвакуационной группы
(Facebook Генштаба ВСУ)

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