ВСУ начали поиски раненого бойца из эвакуационной группы, – Генштаб
ВСУ начали поиски раненого бойца из эвакуационной группы. Прямой
Украинские военные начали поиск раненого военнослужащего из эвакуационной группы, на которую оккупанты устроили засаду 13 июля возле села Зайцево.
Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Поиски начали 16 июля в 12:00.
В штабе подтвердили, что СММ ОБСЕ получила от боевиков гарантии режима тишины.
Также в штабе напомнили, что тело погибшего лейтенанта Дмитрия Красногрудя уже вернули с оккупированной территории.
ВСУ начали поиски раненого бойца из эвакуационной группы (Facebook Генштаба ВСУ)
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.
На эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду. В результате обстрела погиб медик и двое бойцов получили ранения. По данным журналиста, погибли два человека.
Состоянием на 12:00 14 июля стало известно, что террористы "ЛНР" похитили тело украинского военного, который погиб около Зайцево.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе имеет признаки военного преступления.
Прокуратурой Донецкой области начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.
Президент Владимир Зеленский назвал такие действия "очередным доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".
В ООС раскрыли подробности расстрела эвакуационной группы.