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ВСУ начали поиски раненого бойца из эвакуационной группы, – Генштаб

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
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ВСУ начали поиски раненого бойца из эвакуационной группы

ВСУ начали поиски раненого бойца из эвакуационной группы. Прямой

Украинские военные начали поиск раненого военнослужащего из эвакуационной группы, на которую оккупанты устроили засаду 13 июля возле села Зайцево.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Поиски начали 16 июля в 12:00.

В штабе подтвердили, что СММ ОБСЕ получила от боевиков гарантии режима тишины.

Также в штабе напомнили, что тело погибшего лейтенанта Дмитрия Красногрудя уже вернули с оккупированной территории.

ВСУ начали поиски раненого бойца из эвакуационной группы

ВСУ начали поиски раненого бойца из эвакуационной группы (Facebook Генштаба ВСУ)

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаВойна на ДонбассеООСВооруженные силы Украины
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  2. Общество