ВСУ начали поиски раненого бойца из эвакуационной группы, – Генштаб

Украинские военные начали поиск раненого военнослужащего из эвакуационной группы, на которую оккупанты устроили засаду 13 июля возле села Зайцево.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Поиски начали 16 июля в 12:00.

В штабе подтвердили, что СММ ОБСЕ получила от боевиков гарантии режима тишины.

Также в штабе напомнили, что тело погибшего лейтенанта Дмитрия Красногрудя уже вернули с оккупированной территории.

ВСУ начали поиски раненого бойца из эвакуационной группы (Facebook Генштаба ВСУ)

Как сообщал OBOZREVATEL: