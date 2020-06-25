ВСУ на Донбассе уничтожили трех террористов: детали боев

За сутки по состоянию на 07:00 25 июня вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Ответным огнем ВСУ уничтожили трех и ранили двух оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook. С начала суток потерь среди украинских военных в результате обстрелов не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино российские вооруженные формирования открывали огонь из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. По оборонным укреплениям наших защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Впоследствии несколько раз агрессор проявил огневую активность и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле хутора Свободный, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В ответ на действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня, наши воины уничтожили трех и ранили двух оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Сводка ООС на утро 25 июня (Facebook ООС)

Ситуация в районе проведения ООС 24 июня (Министерство обороны Украины)

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники сняли на видео момент уничтожения огневых и жилых позиций вооруженных формирований "ДНР" на временно оккупированной территории Донбасса.