ВСУ мощно отбили атаку "Л/ДНР" на Донбассе, но есть раненый, – ООС

За прошедшие сутки, 1 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский защитник был ранен.

Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что оккупанты применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказана необходимая помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное", – сообщили в ООС.

По данным разведки 1 июля наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков. Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке.

В то же время, с начала текущих суток, 2 июля, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня. Факты вражеской вооруженной активности зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Агрессор на рассвете неоднократно применил минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к населенному пункту Луганское. Чтобы прекратить вооруженную активность оккупантов наши подразделения обороняющихся мгновенно отреагировали в ответ после чего враждебные обстрелы прекратились", – сказано в сообщении.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Так, утром 1 июля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Орехового агрессор задействовал против украинских защитников автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом направлении, но уже у Майского, оккупанты активизировались после обеда, использовав при этом гранатометы различных систем и пулеметы.

У населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг дважды применял 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы. Тоже из минометов, но уже 82-го калибра, противник обстрелял и защитников Авдеевки, кроме них оккупанты использовали еще и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе отметили, что наши защитники оперативно применили штатное вооружение. Украинский ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность.

Зведення ООС за 1 липня Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России на Донбассе 30 июня 12 раз нарушили режим прекращения огня. Два украинских защитника были ранены.