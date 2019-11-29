"Ти у нас одна, Україна-мати": львовские и луганские лицеисты записали мощную песню о единстве

К предстоящему Дню Вооруженных сил Украины ученики львовского и луганского военных лицеев записали песню, рассказав, что их объединяет.
Клип был опубликован на странице Министерства обороны в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
В ролике поучаствовали военные Львовского государственного лицея им. Героев Крут и Луганского областного лицея "Кадетский корпус".
Скрин видео
"Песня "Армия Моя" – это подарок лицеистов всем воинам, в ряды которых мы скоро присоединимся", – говорится в описании ролика.
Скрин видео
Далее приводим часть текста песни на языке оригинала:
З заходу на схід, з сходу і на захід
Зводимо мости єдності сини.
Ти у нас одна, Україна-мати –
від Луганська до Галичини.
Скрин видео
Известно, что песню авторства Александра Шевченко выполняют лицеисты Львова Юрий Салитицкий и Олег Хомин и их луганские коллеги Иван Бондарь и Андрей Ткалич.
Отметим, что День ВСУ украинцы отмечают 6 декабря. Дата установлена согласно Постановлению Верховной Рады №3528-XII от 19 октября 1993 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне ООС на Луганщине танкисты ВСУ провели масштабные учения. Они выполнили учебные задачи по выходу на огневой рубеж и уничтожению условного противника.
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