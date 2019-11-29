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30 ноября • обновлено в 00:51
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"Ти у нас одна, Україна-мати": львовские и луганские лицеисты записали мощную песню о единстве

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К предстоящему Дню Вооруженных сил Украины ученики львовского и луганского военных лицеев записали песню, рассказав, что их объединяет.

Клип был опубликован на странице Министерства обороны в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В ролике поучаствовали военные Львовского государственного лицея им. Героев Крут и Луганского областного лицея "Кадетский корпус".

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"Ти у нас одна, Україна-мати": львовские и луганские лицеисты записали мощную песню о единстве

Скрин видео

"Песня "Армия Моя" – это подарок лицеистов всем воинам, в ряды которых мы скоро присоединимся", – говорится в описании ролика.

"Ти у нас одна, Україна-мати": львовские и луганские лицеисты записали мощную песню о единстве

Скрин видео

Далее приводим часть текста песни на языке оригинала:

З заходу на схід, з сходу і на захід

Зводимо мости єдності сини.

Ти у нас одна, Україна-мати –

від Луганська до Галичини.

"Ти у нас одна, Україна-мати": львовские и луганские лицеисты записали мощную песню о единстве

Скрин видео

Известно, что песню авторства Александра Шевченко выполняют лицеисты Львова Юрий Салитицкий и Олег Хомин и их луганские коллеги Иван Бондарь и Андрей Ткалич.

Отметим, что День ВСУ украинцы отмечают 6 декабря. Дата установлена согласно Постановлению Верховной Рады №3528-XII от 19 октября 1993 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне ООС на Луганщине танкисты ВСУ провели масштабные учения. Они выполнили учебные задачи по выходу на огневой рубеж и уничтожению условного противника.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины музыка видео
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Добро пожаловать на Донбасс,свежее мясцо))) Там и покажете на что способны)))
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