ВСУ испытали комплексы Javelin и Стугна-П. Впечатляющее видео

Общество 22:44, 7.07.2020 Обновлено: 23:07, 7.07.2020

Бойцы ВСУ на учениях показали применение американского ракетного комплекса FGM-148 Javelin и украинского Стугна-П.

Видео опубликовали на странице Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook. Учения проходили на Ровенском общевойсковом полигоне.

На видео видно, как украинские военные бьют по одной мишени из Javelin и Стугна-П.

В ходе учений воины ВСУ отработали решения тактических задач в ходе наступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженные силы Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.

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