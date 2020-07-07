ВСУ испытали комплексы Javelin и Стугна-П. Впечатляющее видео

Украинские военные выстрелили по одной мишени из Javelin и Стугна-П. Скриншот

Бойцы ВСУ на учениях показали применение американского ракетного комплекса FGM-148 Javelin и украинского Стугна-П.

Видео опубликовали на странице Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook. Учения проходили на Ровенском общевойсковом полигоне.

На видео видно, как украинские военные бьют по одной мишени из Javelin и Стугна-П.

В ходе учений воины ВСУ отработали решения тактических задач в ходе наступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженные силы Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.