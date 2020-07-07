ВСУ испытали комплексы Javelin и Стугна-П. Впечатляющее видео
Украинские военные выстрелили по одной мишени из Javelin и Стугна-П. Скриншот
Бойцы ВСУ на учениях показали применение американского ракетного комплекса FGM-148 Javelin и украинского Стугна-П.
Видео опубликовали на странице Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook. Учения проходили на Ровенском общевойсковом полигоне.
На видео видно, как украинские военные бьют по одной мишени из Javelin и Стугна-П.
В ходе учений воины ВСУ отработали решения тактических задач в ходе наступления.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженные силы Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.
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