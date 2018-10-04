Россия предпринимает попытки развернуть дополнительные военные силы возле границы с Украиной, по количеству сопоставимые с теми, которые были в 2014 году, заявил Александр Турчинов. – Ред.

Во-первых, это обыкновенное политическое заявление господина Турчинова, и больше ничего.

Во-вторых, Российская Федерация возле Украины разворачивает 8-ю общевойсковую армию сухопутных войск, сейчас идет ее укомплектование. Ничего нового в той оперативной задаче, которую они поставили - окружить Украину войсками - нет.

Россия разворачивает четыре полномасштабных дивизии - это до 30 тысяч личного состава, которые будут входить в эту 8-ю армию.

Вооруженные силы Украины готовы к отражению. У нас достаточно сил и средств, которые стоят на восточных рубежах Украины, чтобы данный воинский контингент в случае каких-то непредвиденных обстоятельств отбить.

Ничего неожиданного для высшего военного командования, для нашей разведки нет. Еще в 2015 году РФ в четырех местах у границ Украины ставили бригады, а потом начали комплектовать дивизии.

Высшее военное руководство страны об этом знает, планирует, идет боевая подготовка войск. Мы платим налоги, Вооруженные силы Украины финансируются на 2,58% ВВП. Выполнение всех документов идет по плану.

В случае, если у них в голове вдруг что-то стукнет, мы готовы отразить нападение, самое главное, на начальном этапе. Потом подтянутся наши западные коллеги, которые помогут нам с помощью дипломатии остановить наступление.