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Олег Стариков
Олег Стариков
Експерт по вопросам сектора обороны и безопасностиВсе статьи автора

ВСУ готовы отразить российское наступление

2.4т

Россия предпринимает попытки развернуть дополнительные военные силы возле границы с Украиной, по количеству сопоставимые с теми, которые были в 2014 году, заявил Александр Турчинов. – Ред.

Во-первых, это обыкновенное политическое заявление господина Турчинова, и больше ничего.

Во-вторых, Российская Федерация возле Украины разворачивает 8-ю общевойсковую армию сухопутных войск, сейчас идет ее укомплектование. Ничего нового в той оперативной задаче, которую они поставили - окружить Украину войсками - нет.

Россия разворачивает четыре полномасштабных дивизии - это до 30 тысяч личного состава, которые будут входить в эту 8-ю армию.

Вооруженные силы Украины готовы к отражению. У нас достаточно сил и средств, которые стоят на восточных рубежах Украины, чтобы данный воинский контингент в случае каких-то непредвиденных обстоятельств отбить.

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Ничего неожиданного для высшего военного командования, для нашей разведки нет. Еще в 2015 году РФ в четырех местах у границ Украины ставили бригады, а потом начали комплектовать дивизии.

Высшее военное руководство страны об этом знает, планирует, идет боевая подготовка войск. Мы платим налоги, Вооруженные силы Украины финансируются на 2,58% ВВП. Выполнение всех документов идет по плану.

В случае, если у них в голове вдруг что-то стукнет, мы готовы отразить нападение, самое главное, на начальном этапе. Потом подтянутся наши западные коллеги, которые помогут нам с помощью дипломатии остановить наступление.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

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Автор
Олег СтариковОлег Стариков
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Россия
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Проходил мимо
Проходил мимо
Чудики, они уже 4 года "готовы отразить нападение, самое главное, на начальном этапе". На них никто не нападает, но они готовы отразить)
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1
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
По ходу дела у всех укроэкспэрдов осеннее обострение шизофрении,интересно,они медосмотр проходят? или у него после майдана группа инвалидности,контузия остатков головного мозха?
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Ukr Igore
Ukr Igore
Дегтяренко Светлана, Шо ти впала в істерію? Клімакс підступний?Йди вже втопися.
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Северин Віктор
Северин Віктор
Дегтяренко Светлана, А в тебе Куриця,зовсім мозку немає і бач живеш)і всяке паскудство тут пишеш за гроші. Погані справді справи в московії,якщо беруть на роботу таку як Свету.
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