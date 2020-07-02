ВСУ готовятся к наступлению в условиях города, – Хомчак

Вооруженные силы Украины стали более усиленно готовить к наступлению в городских условиях.

Об этом в интервью Army Inform заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он уточнил, что войска должны быть готовы к разному развитию событий.

"Сейчас мы намного больше внимания и времени уделяем подготовки войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. За шесть лет мы научились хорошо обороняться. А войска должны быть наученными и наступать днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад", – подчеркнул командующий ВСУ.

Относительно возможности силового освобождения Донбасса, Хомчак сказал, что он отвечает только за боеспособность и готовность армии адекватно реагировать, поэтому этот вопрос лучше адресовать политикам.

"От себя скажу, что сейчас делаются огромные усилия со стороны президента, украинского дипломатического корпуса, наших переговорщиков для поиска таких аргументов, создание такой ситуации, чтобы Российская Федерация убралась с Донбасса", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные ВСУ в зоне проведения ООС на Донбассе получат американские противотанковые комплексы Javelin. По словам Руслана Хомчака, сейчас одна бригада на военном полигоне отрабатывает тактику применения этих ПТРК.