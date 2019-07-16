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ВСУ дали жару: позорное бегство командиров "ДНР" попало на видео

1.9т Читать материал на украинском

Командиры 11-го мотострелецкого полка террористов "ДНР" (бывший батальон "Восток") в панике сбежали от ВСУ в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Подтверждающее видео опубликовали на странице фонда "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вы когда-нибудь видели панику оккупантов, которые бегут от обстрела? Тогда показываем. Это – автомобиль террористов. И, собственно, сами боевики. А, если быть точными, – командир взвода и командир батальона 11-го мотострелкового полка (бывший батальон "Восток"), который воюет на Востоке против украинской армии. За несколько секунд у их машины упадет мина. И этих двух спасет только чудо. Надолго ли – это уже риторический вопрос", – рассказали в фонде.

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Командиры "ДНР" позорно сбежали от ВСУ

Командиры "ДНР" позорно сбежали от ВСУ

Скриншот из видео

Отмечается, что эффектное видео бегства "ДНР" удалось заснять благодаря квадрокоптерам и профессионализму украинских разведчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в районе поселка Водяное на Донбассе одно из подразделений ВСУ провело успешную тактическую операцию по выявлению артиллерийской группы оккупантов и нанесло по ней мощный удар.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса террористы "ДНР"
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