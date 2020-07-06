ВСУ дали отпор "Л/ДНР" на Донбассе: есть убитые и раненые
Оккупанты 8 раз нарушали режим прекращения огня
Враг применял запрещенное Минскими договоренностями оружие
По данным украинской разведки, наши защитники уничтожили и ранили четверых оккупантов
ВСУ не понесли потери
Обстрелы в ООС. РБК-Украина
В воскресенье, 6 июля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты пошли в атаку и понесли потери. По данным разведки, уничтожено и ранено по двое террористов.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что украинские защитники во время обстрелов не пострадали. Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Карта mediarnbo.org
Трижды противник открывал огонь по украинским защитникам вблизи Марьинки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг обстреливал бойцов ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Такое же вооружение оккупанты задействовали и рядом с Широкиным. Недалеко от населенного пункта Павлополь агрессор применял минометы 82-го калибра и пулеметы. А возле Новотроицкого – станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики активизировались возле Хутора Свободного и обстреляли украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и пулеметов. Факт вражеской агрессии с подствольных и автоматических станковых гранатометов также зафиксировано неподалеку Орехового.
"Такие коварные действия оккупантов без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника", – отметили в штабе.
ВСУ дали отпор "Л/ДНР" на Донбассе: есть убитые и раненые
ВСУ дали отпор "Л/ДНР" на Донбассе: есть убитые и раненые
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