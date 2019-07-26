Вступительная кампания-2019: абитуриентам рассказали, что нужно для зачисления на бюджет

Вступительная кампания в Украине подошла к моменту распределения государственных мест в высших учебных заведениях.

Что нужно знать абитуриентам для зачисления на бюдждет, рассказала в эфире ObozTV директор государственного предприятия "Инфоресурс" Оксана Белик.

Как сообщила Белик, 26 июля до 18:00 поступающие, которые подали заявления и заявления которых были допущены к участию в конкурсном отборе, будут иметь возможность получить рекомендацию зачисления на бюджет.

"В электронном кабинете напротив их заявления может появиться статус "рекомендовано к зачислению на бюджет". Соответственно, те поступающие, которые получили рекомендацию, должны до 18:00 31 июля предоставить пакет документов в учебное заведение. Это копия документа, который удостоверяет личность, оригинал документа об образовании и дополнения к нему, 4 цветные фотографии 3 на 4, сертификаты ВНО, копия военно-учетного документа и другие документы, которые требуются правилом приема конкретного учебного заведения", – объяснила директор ГП "Инфоресурс".

По ее словам, если поступающий не выполнил условия относительно подачи данных документов, то его рекомендация аннулируется, а в электронном документе напротив заявления появляется статус "исключен из списка рекомендованных".

"Если поступающий выполнил все условия, то в срок до 12:00 1 августа напротив его электронного заявления должен появиться статус "включен в приказ". Это значит, что вуз издает приказ о зачислении", – пояснила Белик.

"Сначала рекомендуют к зачислению на бюджет того поступающего, который имеет наибольшее число баллов. Общий размер конкурсного балла у него больше по сравнению с другими. Второй принцип – рекомендация к зачислению на бюджет идет по наивысшей приоритетности. Все остальные заявления уже не рассматриваются этого поступающего, соответственно, другие поступающие тоже имеют возможность для поступления на бюджет", – добавила она.

zik.ua

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