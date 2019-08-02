"Встретил Иисуса": человек рассказал, что видел после смерти

Житель штата Техас в США, который в 17 лет пережил клиническую смерть, рассказал об увиденном "за чертой".

По словам мужчины, за это время перед его глазами промелькнула вся жизнь, а после этого он заметил перед собой тоннель с ярким светом в конце, пишет Daily Express.

Отмечается, что будучи юношей Дуглас страдал бессонницей и злоупотреблял алкоголем. Однажды он выпил сильнодействующий препарат, не совместимый со спиртным – и у американца на несколько минут остановилось сердце, однако врачам удалось его спасти.

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Дуглас рассказал, что увидел перед собой собственное тело, лежащее на полу, и тоннель, увлекающий его за собой. При этом, по словам мужчины, он чувствовал абсолютное спокойствие и умиротворение.

Далее в конце тоннеля Дуглас якобы встретил образ Иисуса Христа, который сказал ему измениться, чтобы "пройти сюда". Мужчина захотел остаться, однако образ заверил, что "его время еще не пришло", и попросил рассказать людям о себе.

После этого, по словам американца, он вернулся обратно в свое тело и стал глубоко религиозным человеком.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее европейские ученые рассказали, что человек видит перед смертью.

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