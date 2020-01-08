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8 января • обновлено в 14:45
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"Встречать некого": в "Борисполе" муж, ожидая жену из Ирана, узнал от журналистов о трагедии

16.5т
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В среду, 8 января, в аэропорту "Борисполь" находились люди, которые не знали, что самолет рейса Тегеран – Киев разбился после взлета.

Об этом в Facebook сообщил журналист Владимир Рунец.

"Рейс из Тегерана встречали два человека. На табло еще светилось "в пути", и они стояли и ждали, не понимая, чего приехали телевизионщики. Мужчина узнал, что встречать уже некого, когда услышал, что рассказывает журналистка в прямом эфире", – рассказал он.

Также журналист Андрей Павловский опубликовал в своем Telegram-канале фото плачущего мужчины, который приехал в аэропорт встречать свою жену.

Мужчина встречал жену с Ирана

Мужчина встречал жену с Ирана

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

  • Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

  • В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.

  • Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета.

  • Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".

  • В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина Борисполь
Теги
Авиакатастрофа разбился самолет
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Лілія Лілія
Лілія Лілія
А не треба літати літаками упиря Коломойського. Історія лохів нічого не вчить.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Лілія Лілія, ты идиотка
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