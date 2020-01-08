"Встречать некого": в "Борисполе" муж, ожидая жену из Ирана, узнал от журналистов о трагедии

В среду, 8 января, в аэропорту "Борисполь" находились люди, которые не знали, что самолет рейса Тегеран – Киев разбился после взлета.
Об этом в Facebook сообщил журналист Владимир Рунец.
"Рейс из Тегерана встречали два человека. На табло еще светилось "в пути", и они стояли и ждали, не понимая, чего приехали телевизионщики. Мужчина узнал, что встречать уже некого, когда услышал, что рассказывает журналистка в прямом эфире", – рассказал он.
Также журналист Андрей Павловский опубликовал в своем Telegram-канале фото плачущего мужчины, который приехал в аэропорт встречать свою жену.
Мужчина встречал жену с Ирана
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.
В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.
Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".
В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
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