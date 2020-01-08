"Встречать некого": в "Борисполе" муж, ожидая жену из Ирана, узнал от журналистов о трагедии

В среду, 8 января, в аэропорту "Борисполь" находились люди, которые не знали, что самолет рейса Тегеран – Киев разбился после взлета.

Об этом в Facebook сообщил журналист Владимир Рунец.

"Рейс из Тегерана встречали два человека. На табло еще светилось "в пути", и они стояли и ждали, не понимая, чего приехали телевизионщики. Мужчина узнал, что встречать уже некого, когда услышал, что рассказывает журналистка в прямом эфире", – рассказал он.

Также журналист Андрей Павловский опубликовал в своем Telegram-канале фото плачущего мужчины, который приехал в аэропорт встречать свою жену.

Мужчина встречал жену с Ирана

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