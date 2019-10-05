Встречался с Лукашенко: в сети появилось новое видео кортежа Зеленского

В сети появилось новое видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко в Житомире.

Его опубликовали в Telegram-канале Perepichka News. При этом автор ролика отметила, что кортеж настолько большой, что после 3 десятка она сбилась со счета.

На кадрах видно, что автомобилей в президентской свите действительно очень много, из-за чего движение на улице было перекрыто.

Кортеж Зеленского в Житомире Скрин видео

Напомним, в предвыборной программе Зеленский обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября президентский кортеж проехал по Киеву, что вызвало волну возмущения у жителей города. Он направлялся в аэропорт "Борисполь", чтобы встретить президента Словакии Зузанну Чапутову. По всему пути его следования патрульные перекрывали дорогу.

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