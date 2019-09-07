"Встречайте!" У Зеленского подтвердили обмен пленными с Россией

Работники Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко и Андрей Ермак выложили фото из российского аэропорта Внуково с подписью "Встречайте".

Таким образом в ОП впервые подтвердили тот факт, что в субботу, 7 сентября, состоится обмен пленными между Украиной и Россией.

Ранее корреспондент OBOZREVATEL сообщил о прибытии в аэропорт "Борисполь" главы СБУ Ивана Баканова и пресс-службы президента Владимира Зеленского. Ожидают приезда и главы государства.

Что известно об обмене пленными на данный момент:

Речь идет об украинских политзаключенных (Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух) и захваченных во время обострения в Керченском заливе моряках.

Среди тех, кого требует освободить Кремль, наиболее значимой фигурой является один из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17" Владимир Цемах.

Российская сторона официально подтвердила, что переговоры подходят к финалу.

СМИ уже несколько раз разгоняли фейковые сообщения о возможной дате обмена, однако никакой официальной информации до сих пор нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что обмен пленными состоится 7 сентября.

Ранее сообщалось, что российский самолет с предположительно украинскими пленными уже находится в Украине. По предварительной информации, в 10:20 он совершил посадку в Киеве, в аэропорту "Борисполь".

В субботу, 7 сентября, президент России Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины. В их числе политзаключенный режиссер Олег Сенцов.

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