"Встречайте!" У Зеленского подтвердили обмен пленными с Россией

Работники Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко и Андрей Ермак выложили фото из российского аэропорта Внуково с подписью "Встречайте".
Таким образом в ОП впервые подтвердили тот факт, что в субботу, 7 сентября, состоится обмен пленными между Украиной и Россией.
Ранее корреспондент OBOZREVATEL сообщил о прибытии в аэропорт "Борисполь" главы СБУ Ивана Баканова и пресс-службы президента Владимира Зеленского. Ожидают приезда и главы государства.
Что известно об обмене пленными на данный момент:
Речь идет об украинских политзаключенных (Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух) и захваченных во время обострения в Керченском заливе моряках.
Среди тех, кого требует освободить Кремль, наиболее значимой фигурой является один из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17" Владимир Цемах.
Российская сторона официально подтвердила, что переговоры подходят к финалу.
СМИ уже несколько раз разгоняли фейковые сообщения о возможной дате обмена, однако никакой официальной информации до сих пор нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что обмен пленными состоится 7 сентября.
Ранее сообщалось, что российский самолет с предположительно украинскими пленными уже находится в Украине. По предварительной информации, в 10:20 он совершил посадку в Киеве, в аэропорту "Борисполь".
В субботу, 7 сентября, президент России Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины. В их числе политзаключенный режиссер Олег Сенцов.
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